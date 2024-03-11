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Galler Prensesi Aile Fotoğrafı İçin Özür Diledi

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Galler Prensi ve Prenses'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddialar doğrulanmış oldu. Galler Prensesi dün Kensington Sarayı tarafından yayınlanan Anneler Günü portresini kendisinin düzenlediğini kabul etti ve aile fotoğrafının neden olduğu 'her türlü karışıklık için' özür diledi. Hikayeye 'Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de zaman zaman düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız aile fotoğrafının neden olduğu karışıklık için özürlerimi ifade etmek istedim. Umarım kutlama yapan herkes çok mutlu bir Anneler Günü geçirmiştir' yazdı.

Galler Prensi ve Prenses'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddialar doğrulanmış oldu.

Galler Prensesi dün Kensington Sarayı tarafından yayınlanan Anneler Günü portresini kendisinin düzenlediğini kabul etti ve aile fotoğrafının neden olduğu 'her türlü karışıklık için' özür diledi.

Birkaç saat önce prens ve prensesin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddialar doğrulanmış oldu. Galler Prensesi dün Kensington Sarayı tarafından yayınlanan Anneler Günü portresini kendisinin düzenlediğini kabul etti ve aile fotoğrafının neden olduğu 'her türlü karışıklık için' özür diledi.

Hikayeye "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de zaman zaman düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız aile fotoğrafının neden olduğu karışıklık için özürlerimi ifade etmek istedim. Umarım kutlama yapan herkes çok mutlu bir Anneler Günü geçirmiştir" yazdı..

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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