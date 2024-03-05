Kate Middleton'a ne oldu, nerede? Kate Middleton hastalığı nedir?

Kate Middleton'a ne oldu, nerede? Kate Middleton hastalığı nedir? sorularına yanıt aranıyor. Kate Middleton sağlık durumu ve son hali gündemde. Geçirdiği karın ameliyatı sonrası uzun bir süre ortadan kaybolan Kate Middleton, annesiyle birlikte araç kullanırken kameralara yakalandı. Kate Middleton'a ne oldu, nerede? Detaylar haberimizdedir…

KATE MIDDLETON'A NE OLDU?

Galler Prensesi Kate Middleton, geçirdiği karın ameliyatı sonrası uzun bir süre ortadan kaybolduktan sonra ilk kez kameralara yakalandı. Windsor Kalesi yakınlarında annesi Carole ile birlikte araç kullanırken görüntülenen Middleton, düşük profil korumaya çalışarak bir çift güneş gözlüğü takmış ve hafif bir gülümsemeyle dikkat çekmiş. Bu fotoğraflar, Middleton'ın uzun bir süredir görünmemesine ve çeşitli komplo teorilerine yol açan bir döneme denk gelmiş.

KATE MIDDLETON NEREDE?

The Post'un elde ettiği fotoğraflarda, 42 yaşındaki Galler Prensesi, Windsor Kalesi yakınlarında annesi Carole'nin aracını kullanırken ön koltukta oturuyor.

Middleton, düşük profil korumaya çalışarak bir çift güneş gözlüğü takmış ve hafif bir gülümsemeyle dikkat çekmiş.

KATE MIDDLETON HASTALIĞI NEDİR?

Galler Prensesi Kate Middleton 16 Ocak'ta mide bölgesindeki rahatsızlıktan dolayı ameliyat oldu ve 2 hafta hastanede tedavi gördü. Prenses'in hastalığı gizlenirken kanser olduğu iddiası da yalanlandı.

Bir süredir basında görülmediği için sağlık durumundan endişe edilen Middleton için resmi açıklama yapıldı. Açıklamada Middleton'ın kraliyet doktorları tarafından gözetim altında tutulduğu ve Londra Kliniği'nin sağladığı tamamlayıcı tedavi hizmetlerinden yararlanacağı ifade edildi.

Kensington Sarayı, Ocak ayında Middleton'ın ameliyat sonrası Paskalya'dan sonra uzun bir süre boyunca kameralardan uzak kalacağını ve "önemli güncellemeler sağlayacaklarını" belirtmişti.