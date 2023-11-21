A Milli Takım'da deprem! Yıldız kaleci sakatlandı
,
Son Güncelleme:
A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı maçta başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Çakır'ın yerine 32. dakikada Altay Bayındır oyuna dahil oldu.
A Milli Takım'ın yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, Galler maçının 32. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
UĞURCAN SAKATLANDI
Tecrübeli eldiven, 1-0 geride olduğumuz karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
ALTAY OYUNDA
Yıldız file bekçisinin yerine, Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan kalececi Altay Bayındır oyuna dahil oldu.
Kaynak: Haberler.com / Spor