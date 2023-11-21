Haberler ›› Spor ›› A Milli Takım'da deprem! Yıldız kaleci sakatlandı

A Milli Takım'da deprem! Yıldız kaleci sakatlandı

21 Kasım 2023 23:48 , Son Güncelleme: 23:52 Spor Haberleri Abone Ol

A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı maçta başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Çakır'ın yerine 32. dakikada Altay Bayındır oyuna dahil oldu.