Üye Girişi
Haberler

Galler Prensesi Kate Middleton Ameliyat Oldu

Güncelleme:

Galler Prensesi Kate Middleton, mide bölgesindeki rahatsızlıktan dolayı ameliyat oldu ve 2 hafta hastanede tedavi gördü. Middleton'ın hastalığı gizlenirken kanser olduğu iddiası da yalanlandı.

Galler Prensesi Kate Middleton 16 Ocak'ta mide bölgesindeki rahatsızlıktan dolayı ameliyat oldu ve 2 hafta hastanede tedavi gördü. Prenses'in hastalığı gizlenirken kanser olduğu iddiası da yalanlandı.

Bir süredir basında görülmediği için sağlık durumundan endişe edilen Middleton için resmi açıklama yapıldı. Açıklamada Middleton'ın kraliyet doktorları tarafından gözetim altında tutulduğu ve Londra Kliniği'nin sağladığı tamamlayıcı tedavi hizmetlerinden yararlanacağı ifade edildi.

PASKALYA'DAN SONRA GERİ DÖNECEK

Kensington Sarayı, Paskalya'dan sonra Kate'in kraliyet etkinliklerine geri döneceğini ve ameliyat sonrası iyileşme sürecinin iyi gittiğini belirtti. Saray sözcüsü, herhangi bir önemli gelişme olduğunda kamuoyunu bilgilendireceklerini de söyledi.

Prens William, Kate'in sağlık durumuyla ilgili söylentilere cevap verirken, geçen yılın Ocak ayında ölen Yunanistan Kralı II. Konstantin'in anma törenine katılmaktan vazgeçtiği için eleştirilmişti.

Ancak William, törene katılmamasını "kişisel bir neden" olarak açıklamıştı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Kate Middleton Galler Ünlüler Magazin Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! Son Depremler! Bugün Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 1 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Mart Pazarcık'ta deprem mi oldu? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 2. bölüm TRT 1 HD izleme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Şarkıcı Sıla İlker Kaleli ile evleniyor mu? Sıla, evlilik hakkında ne dedi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Maltepe belediyesi hangi parti? Maltepe belediye başkanı hangi partiden seçildi? UĞUR İBRAHİM ALTAY kimdir? AK Parti Konya Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay nereli, kaç yaşında? Ne zaman oruç tutacağız? Oruç ne zaman başlayacak 2024? İlk iftar, Sahur ne zaman yapılacak? Yüksel Aydın kimdir? MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title