Prenses Kate Middleton, ameliyat oldu. Uzun süre hastanede kalacak

Galler Prensi William'ın eşi Kate Middleton, ameliyat geçirdi. Bilinen bir sağlık sorunu olmamasına rağmen, Middleton'ın ameliyatının ardından 2 hafta boyunca hastanede kalacağı belirtildi.

III. Charles'ın oğlu ve tahtın varisi olan Prens William'ın eşi Prenses Kate'in Londra Kliniği'nde karın ameliyatı geçirdiği duyuruldu. Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Prenses Kate'in ameliyatının planlı olduğu ve başarılı geçtiği ifade edilerek, yaklaşık 2 hafta boyunca hastanede kalacağı bildirildi. Ameliyatın resmi olarak ne için yapıldığı açıklanmazken, bir kraliyet kaynağı, ameliyatın kanserle ilgili olmadığını belirtti.

Kaynağa göre, Prenses Kate'in tamamen iyileşmesinin 2 ila 3 ay süreceği ve taburcu olduktan sonra evine döneceği açıklandı. Kaynak, "Galler Prensesi bu açıklamanın oluşturacağı ilgiyi takdir ediyor. Kamuoyunun, çocukları için mümkün olduğunca normalliği sürdürme arzusunu ve kişisel tıbbi bilgilerinin gizli kalması isteğini anlayacağını umuyor" dedi.

Ayrıca, William ve Kate'in önümüzdeki aylarda uluslararası seyahat etmeleri beklenmediğini ve Prenses'in ertelediği etkinliklerinden dolayı herkesten özür dilediği belirtildi.