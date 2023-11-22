A Milli Futbol Takımı Galler maçında lider olarak döndü

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçının ikinci yarısında takımın gösterdiği reaksiyona dikkat çekerek, bu durumdan çok mutlu olduğunu söyledi. Ay-yıldızlılar, Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak EURO 2024'e katılım hakkı elde etti.

- Vincenzo Montella : "Reaksiyonları gösterebilen takıma sahip olduğum için çok mutluyum"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella :

"Enes Ünal'ın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz"

"Kaleci konusunda gönlüm çok rahat"

CARDIFF - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçının ikinci yarısında takımın gösterdiği reaksiyona dikkat çekerek, bu durumdan çok mutlu olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Puanını 17'ye yükselten Ay-yıldızlılar, lider olarak EURO 2024'e katılım hakkı elde etti. Galler maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Birincilik için çok mutluyuz. Lider döndüğümüz için, biliyorsunuz sadece bizim tarafımızdan değil, sizin tarafınızdan da takıma çok fazla iltifatlar yağdı. Takıma ne kadar güvendiğimiz apaçık ortada" dedi.

"Reaksiyonları gösterebilen takıma sahip olduğum için çok mutluyum"

Müsabakayı değerlendiren Montella, "Zorlu bir karşılaşma olacağını hepimiz biliyorduk. İlk yarıda daha fazlasını yapabilirdik. En önemlisi ben milli takıma geldiğimden beri, gördüğüm en güzel şeylerden birisi ikinci yarıda mental olarak gösterdiğimiz reaksiyon; sahada daha fazla ağırlığımızı koymaya başladığımız. Burada hoca olduğumdan beri bu tarz reaksiyonları gösterebilen takıma sahip olduğum için çok mutluyum. Berabere bitirebildiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Hakemin büyük hatalar yaptığını düşünmüyorum"

Maçın hakemi Matej Jug'un performansı hakkında sorulan soruya İtalyan teknik adam, "Ben hiçbir zaman hakemlerle alakalı yorum yapmam. Çünkü dışarıdan yargılamak daha kolay oluyor. Belki dışarıdan bir takımı öne çıkarmak gibi görünse de öyle düşünmüyorum. Sadece bazı pozisyonlarda farklı bakış açısıyla yorumladığını söyleyebilirim. Genel olarak baktığınızda büyük hatalar yaptığını düşünmüyorum" yanıtını verdi.

"Enes Ünal'ın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz"

Sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayan Cenk Tosun ve Enes Ünal'ın eksikliklerini yaşadıklarını aktaran Montella, "Bu maçta Cenk Tosun'un eksikliğini şöyle yaşadık; ilk sefer 2 tane gol atmıştı. Enes Ünal da gelecek için bizim için görebileceğimiz, değerlendirebileceğimiz ne kadar değerli oyuncu olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

"Bütün futbolcuların gelişebileceğine inanan bir hocayım"

Futbolcuların her zaman gelişim gösterebileceğine inandığını vurgulayan Montella, şöyle konuştu:

"Bütün futbolcuların gelişebileceğine inanan bir hocayım. O yüzden bütün çalışmalarımızı, hepsinin gelişmeleri için mesai harcarken buna odaklanırım. Kenan bu seviyede kendini gösterme fırsatı olmamıştı, kendisini göstermesi beni sevindirdi. Deneyimli oyuncular var, onların da gelişebileceğine inanıyorum."

"Kaleci konusunda gönlüm çok rahat"

Manchester United'da kaleci Onana'nın sakatlığı sonrası Altay Bayındır'ın forma giyebilme ihtimali ile ilgili görüşleri sorulan Montella, milli takımdaki kalecileri değerlendirdi. Montella, "Altay, çok genç bir kaleci ama Almanya maçında ne kadar iyi bir kaleci olduğunu bir daha gösterdi. Oraya döndüğünde eminim oynayabilecek çünkü genç olmasına rağmen deneyimleri var ve orada da deneyim kazanınca devamlı oynama fırsatı bulur. Sonrasında ne kadar önemli bir kaleci olduğunu bizlere gösterecektir. Kaleci konusunda gönlüm çok rahat. Uğurcan da çok iyi iki maç oynadı. Bu maçta da çıkmasaydı devam edeceğine eminim. Mert Günok'un da ne kadar deneyimli olduğunu biliyoruz, Ertaç da son iki senedir ligde ne kadar iyi kaleci olduğunu herkese gösteriyor" diyerek sözlerini noktaladı.