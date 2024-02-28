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Kate Middleton'ın hastalığı nedir, neden ameliyat oldu? Galler Prensesi Kate Middleton sağlık durumu nasıl?

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Galler Prensesi Kate Middleton sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Kate Middleton'ın hastalığı nedir ve Kate Middleton neden ameliyat oldu merak ediliyor. İnzivaya çekilen Middleton, dün Windsor kalesinde planlanan etkinliğe de katılmadı. Peki, Kate Middleton'ın hastalığı nedir, neden ameliyat oldu? Galler Prensesi Kate Middleton sağlık durumu nasıl?

Kate Middleton'ın hastalığı nedir, neden ameliyat oldu? Galler Prensesi Kate Middleton sağlık durumu nasıl? sorularına yanıt aranıyor. Prenses'in hastalığı gizlenirken kanser olduğu iddiası da yalanladı. Kate Middleton'ın hastalığı nedir? Detaylar haberimizdedir…

KATE MIDDLETON'IN HASTALIĞI NEDİR?

Galler Prensesi Kate Middleton 16 Ocak'ta mide bölgesindeki rahatsızlıktan dolayı ameliyat oldu ve 2 hafta hastanede tedavi gördü. Prenses'in hastalığı gizlenirken kanser olduğu iddiası da yalanladı. Middleton nisan ayında işlerinin başına döneceği açıklanırken Windsor kalesinde verilen davete de gitmedi.

Kate Middleton'ın hastalığı nedir, neden ameliyat oldu? Galler Prensesi Kate Middleton sağlık durumu nasıl?

Kate Middleton'ın hastalığı nedir, neden ameliyat oldu? Galler Prensesi Kate Middleton sağlık durumu nasıl?

GALLER PRENSESİ KATE MIDDLETON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ocak ayında mide bölgesinden bir ameliyat olan ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalan Galler Prensesi Kate Middleton, nisan ayına kadar dinlenme kararı aldı. İnzivaya çekilen Middleton, dün Windsor kalesinde planlanan etkinliğe de katılmadı. Galler Prensi etkinliklere katılmayınca davetin ev sahipliğini de Camilla üstlendi.

Kate Middleton'ın hastalığı nedir, neden ameliyat oldu? Galler Prensesi Kate Middleton sağlık durumu nasıl?

Kate Middleton'ın hastalığı nedir, neden ameliyat oldu? Galler Prensesi Kate Middleton sağlık durumu nasıl?

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

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