Faruk Saraç markasını oğlu Orhun'a devretmeye hazırlanıyor Türkiye'nin ilk ve tek erkek modacısı Faruk Saraç'ın 28 yaşındaki oğlu Orhun Faruk Saraç, kariyerindeki ilk koleksiyonunu eylül ayında görücüye çıkarmanın hazırlığını yapıyor

Üniversite eğitimini Milano Instituto Marangoni'de moda ve pazarlama, masterını ise Kanada Toronto'da pazarlama üzerine yapan Orhun Faruk Saraç, korona günlerinde de moda çalışmalarına devam ederek Faruk Saraç markasıyla ilk kreasyonunu hazırladı.

PANDEMİ SÜRECİNDE BOŞ DURMADI

Bu süreçte boş durmayıp, 2020-2021 Sonbahar-Kış tasarımlarını tamamlayan Orhun Faruk Saraç, Dolce Gabbana, Zegna, ve Prada gibi dünyaca ünlü markalara çalışmış mankenlerle, eylül ayında görücüye çıkacak kreasyonunun çekimlerini gerçekleştirdi.

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Saraç, tasarımların koronadan dolayı bir defile ile tanıtılmayacağını belirterek, moda tutkunlarının kış koleksiyonunu bu kış görebileceklerini söyledi.





2020-21 KIŞ KOLEKSİYONU NASIL OLACAK?

Orhun Faruk Saraç, 2020-21 kış koleksiyonunda zarif çizgiler, şık detaylar, doğal kumaşlar, ustalıkla işlenen tasarımlar ve renk kombinasyonlarıyla, sonbahar-kış sezonunda stil sahibi erkeklere bir yaş limiti olmadan öneriler sunuyor. Bu koleksiyonda en ince detaylarına kadar düşünülmüş kuşaklı ve körüklü model paltoların on planda olduğu bir koleksiyon hazırlayan Saraç, ana teması rahatlık ve şıklığın bir arada olduğu zamansız bir stil anlayışıyla yola çıktığını belirtti. Türkiye'nin tek erkek moda evi olan Faruk Saraç, önümüzdeki kış müşterilerini Levent'teki moda evinde ağırlayacak.





Kaynak: Snob Magazin