Gediz'de Büyükbaş Hayvanlara Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'nın Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde büyükbaş hayvanların aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Sonbahar şap aşılama programı kapsamında 11 bin 708 büyükbaş hayvana şap aşısı yapıldı. Ayrıca 2 bin 577 buzağıya kimlikleme çalışmaları kapsamında küpe takıldı.

Kütahya'nın Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde hayvanları aşılama çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, sonbahar şap aşılama programı çerçevesinde ilçe genelindeki büyükbaş hayvanların aşılarını gerçekleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, "2023 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü" programı çerçevesinde şap hastalığına karşı yılda 2 kez hayvanlara aşılama yapıyor.

Büyükbaş hayvanlarda verimin azalmaması adına 11 bin 708 büyükbaş hayvana şap, yine bin 300 büyükbaş hayvana da brucella aşılaması program dahilinde gerçekleştirildi.

Ayrıca hayvanların kimlikleme çalışmaları programı ile daha kapsamlı takip edilebilmesi adına da 2 bin 577 buzağıya küpe takıldı. - KÜTAHYA