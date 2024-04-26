Xinjiang Özerk Bölgesi'nde Sonbaharın Renkleri
Çin'in Xinjiang Özerk Bölgesi'nde sonbahar, doğayı altın sarısıyla kaplarken, tabloları aratmayan manzarayı canlı renklere boyuyor. Turistler ormanlarda gezinirken, geyiklerin havada yankılanan tatlı sesleri de büyüleyici ambiyansa katkı sunuyor.
1. Ormandaki geyiklerin çeşitli görüntüleri
2. Keçilerin çeşitli görüntüleri
3. Neşeyle gülen insanların çeşitli görüntüleri
Çin'in Xinjiang Özerk Bölgesi'nde sonbahar, doğayı altın sarısıyla kaplarken, tabloları aratmayan manzarayı canlı renklere boyuyor.
Turistler ormanlarda gezinirken, geyiklerin havada yankılanan tatlı sesleri de büyüleyici ambiyansa katkı sunuyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xinjiang Özerk Bölgesi'nden bildiriyor. (XHTV)