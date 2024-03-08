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Apple, iOS 18 ile birçok yeniliği sunacak

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Apple, her yılın sonbahar ayında iOS'un yeni sürümünü paylaşmayı bir gelenek haline getirdi. Beklenen iOS 18, birçok yeniliği içinde barındırıyor. Önemli kaynaklar, bugüne dek birçok sızıntı bilgi ortaya çıkardı. Peki yeni güncellemeden neler bekleniyor?

Apple, her yılın sonbahar ayında iOS'un yeni sürümünü paylaşmayı bir gelenek haline getirdi. Beklenen iOS 18, birçok yeniliği içinde barındırıyor. Önemli kaynaklar, bugüne dek birçok sızıntı bilgi ortaya çıkardı. Peki yeni güncellemeden neler bekleniyor?

iOS 18, yapay zeka özelliklerini barındıracak

Öncelikle kaynaklara bakılırsa Apple, şimdiye kadarki en büyük güncellemesi için yoğun bir çalışma içinde. Apple'ın başta Siri için yapay zeka yenilikleri olmak üzere kapsamlı bir güncelleme olan iOS 18 sürümünü sonbahar aylarında cihazlarına sunacak. İşte başlıca beklenen yenilikler;

Android'e kolay geçiş

iOS bir cihazdan Apple cihazına geçiş yapan kişiler, verilerini aktarırken oldukça zor bir süreçten geçerler. Son dönemde Android dünyasıyla arasındaki mesafeyi kısaltan Apple, çok beklenen özelliği nihayet sunacak. RCS (Rich Communication Services) desteği ile iOS 18 uyumlu cihazlar, Android cihazlarla daha gelişmiş bir iletişim sağlayacak.

Uyarlanabilir ses kısayolları

Bu özellik kısaca ifade etmek gerekirse sözlü ifadeyi bir erişilebilirlik ayarıyla eşleştirir. Kullanıcılar, Uyarlanabilir Ses Kısayollarını kullanarak VoiceOver, Ses Kontrolü, Yakınlaştırma gibi özelliklere geçiş yapabilirler.

Canlı konuşmada "Kategoriler" bölümü

Canlı Konuşma özelliği, şu anda Apple cihazlarda bulunuyor. Yeni güncellemeyle bu kısma "Kategoriler" eklenecek. Bununla birlikte kullanıcılar cümleleri kendi seçtikleri kategorilere göre düzenleyebilecek

iOS 17.4 ile gelen özellikler neler?

Özel yazı tipi boyutları destekleme

Apple, hali hazırda bulunan Metin Boyutu için uygulama desteğini genişletmeye hazırlanıyor Böylece kullanıcılar, destekleyen uygulamaya özel bir yazı tipi atayabilecek. Özellik, "Erişilebilirlik" ayarları bölmesinin "Görüntü" bölümünde yer alacak.

iOS 16 destekleyecek cihazlar

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. ve 3. Nesil)

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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