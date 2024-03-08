Apple, iOS 18 ile birçok yeniliği sunacak
Apple, her yılın sonbahar ayında iOS'un yeni sürümünü paylaşmayı bir gelenek haline getirdi. Beklenen iOS 18, birçok yeniliği içinde barındırıyor. Önemli kaynaklar, bugüne dek birçok sızıntı bilgi ortaya çıkardı. Peki yeni güncellemeden neler bekleniyor?
Apple, her yılın sonbahar ayında iOS'un yeni sürümünü paylaşmayı bir gelenek haline getirdi. Beklenen iOS 18, birçok yeniliği içinde barındırıyor. Önemli kaynaklar, bugüne dek birçok sızıntı bilgi ortaya çıkardı. Peki yeni güncellemeden neler bekleniyor?
iOS 18, yapay zeka özelliklerini barındıracak
Öncelikle kaynaklara bakılırsa Apple, şimdiye kadarki en büyük güncellemesi için yoğun bir çalışma içinde. Apple'ın başta Siri için yapay zeka yenilikleri olmak üzere kapsamlı bir güncelleme olan iOS 18 sürümünü sonbahar aylarında cihazlarına sunacak. İşte başlıca beklenen yenilikler;
Android'e kolay geçiş
iOS bir cihazdan Apple cihazına geçiş yapan kişiler, verilerini aktarırken oldukça zor bir süreçten geçerler. Son dönemde Android dünyasıyla arasındaki mesafeyi kısaltan Apple, çok beklenen özelliği nihayet sunacak. RCS (Rich Communication Services) desteği ile iOS 18 uyumlu cihazlar, Android cihazlarla daha gelişmiş bir iletişim sağlayacak.
Uyarlanabilir ses kısayolları
Bu özellik kısaca ifade etmek gerekirse sözlü ifadeyi bir erişilebilirlik ayarıyla eşleştirir. Kullanıcılar, Uyarlanabilir Ses Kısayollarını kullanarak VoiceOver, Ses Kontrolü, Yakınlaştırma gibi özelliklere geçiş yapabilirler.
Canlı konuşmada "Kategoriler" bölümü
Canlı Konuşma özelliği, şu anda Apple cihazlarda bulunuyor. Yeni güncellemeyle bu kısma "Kategoriler" eklenecek. Bununla birlikte kullanıcılar cümleleri kendi seçtikleri kategorilere göre düzenleyebilecek
iOS 17.4 ile gelen özellikler neler?
Özel yazı tipi boyutları destekleme
Apple, hali hazırda bulunan Metin Boyutu için uygulama desteğini genişletmeye hazırlanıyor Böylece kullanıcılar, destekleyen uygulamaya özel bir yazı tipi atayabilecek. Özellik, "Erişilebilirlik" ayarları bölmesinin "Görüntü" bölümünde yer alacak.
iOS 16 destekleyecek cihazlar
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE (2. ve 3. Nesil)