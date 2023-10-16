Esendere beldesinde ceviz hasadı başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde sonbahar mevsimiyle birlikte ceviz hasadı başladı.

Yüksekova ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki İran sınırında yer alan Esendere beldesinde üretilen, büyüklüğü ve lezzetiyle bölgede önemli bir yer tutan Esendere cevizinin hasadına başlandı.

Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen de ceviz hasadını yerinde inceleyerek, geçen seneye oranla ürün kalitesinin arttığını belirtti. İran'la aynı havaya sahip olduğu için güzel ürünler yetiştiğini söyleyen Perviz Geçirgen, "Bugün İran sınırında Hekim Fırtına'ya ait 120 dönümlük arazide incelemeler yaptık. Gerçekten çok bilinçli bir çiftçi. Esendere cevizi bu sene çok güzel ürün vermiş. Çiftçilerimiz hasadını yaptı. Bizde böyle güzel işler yapan tüm çiftçilerimize destekler sağlayacağız. Her zaman çiftçinin yanında olduğumuzu da belirtmek isteriz" dedi. - HAKKARİ