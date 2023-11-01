Bingöl'de meşelerin sonbahar güzelliği
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Bingöl'de sonbaharın gelmesiyle birlikte meşe ağaçları farklı renklere büründü, ortaya seyrine doyumsuz görüntüler çıktı.
Bingöl'de meşelerin sonbahar güzelliği
BİNGÖL - Bingöl'de sonbaharın gelmesiyle birlikte meşe ağaçları farklı renklere büründü, ortaya seyrine doyumsuz görüntüler çıktı.
Bingöl'de sonbaharın gelmesiyle birlikte tepelerdeki meşe ağaçları farklı büründü, ortaya farklı güzellikler çıktı. İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan meşe ağaçlarının yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararmaya başladı. Merkeze bağlı köy yolları güzergahlarında bulunan meşe ağaçlarının sonbahar görüntüsü dron ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam