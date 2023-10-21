Sonbahar Hüznüne Bağlı Stres, İşe Devamsızlığı Artırıyor

Hollanda’da çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kurumların araştırmasına göre, insanlar sonbahar hüznüne bağlı stres nedeniyle daha sık gribe yakalanıyor. Eylül ayından itibaren iş yerlerine hasta olduğunu bildiren çalışanların sayısı hızla artıyor. Buna çözüm olarak da, insanların evden çalışmasına daha fazla izin verilmesi öneriliyor.

Hollanda’da çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kurumların araştırmasına göre, insanlar sonbahar hüznüne bağlı stres nedeniyle daha sık gribe yakalanıyor.

Eylül ayından itibaren iş yerlerine hasta olduğunu bildiren çalışanların sayısı hızla artıyor.

Buna çözüm olarak da, insanların evden çalışmasına daha fazla izin verilmesi öneriliyor.

ArboNed ve HumanCapitalCare adlı kuruluşlar, Hollanda’daki çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veriyor.

Bu kuruluşların, ülke çapındaki çalışanlara ilişkin elde ettiği verilere göre, her dört işe gelmeme nedeninden biri, stres kaynaklı.

Hollandalı kuruluşlara göre özellikle Eylül ve Şubat ayları arasında, çalışanların hastalık gerekçesiyle işe gitmeme oranı ciddi ölçüde artıyor.

ArboNed ve HumanCapitalCare'in saptamalarına göre, Eylül-Kasım arası, stres nedeniyle işe gidemeyen çalışanların oranı, yılın diğer dönemlerine göre yüzde 30 daha fazla.

ArboNed Tıbbi İşler Direktörü Redmer van Wijngaarden, haber portalı Nu.nl’ye bunun nedeninin, sonbahar hüznü olduğunu söyledi.

Çalışanların, sonbahar hüznüne bağlı stres nedeniyle daha sık gribe yakalandığını belirten van Wijngaarden, “İnsanlar depresyondan ve aşırı yorgunluktan yakınıyor. Bir şeyler yapmak için arzu ve enerjileri olmadığını söylüyorlar” dedi.

Bunun, sonbahar nedeniyle kısmen biyolojik saatin bozulmasından kaynaklandığını vurgulayan Hollandalı yetkili, şunları söyledi:

“Çünkü hava daha çabuk kararıyor, vücudunuz geceye daha çabuk hazırlanıyor ve daha çabuk yoruluyorsunuz. Ayrıca daha az güneş ışığı alıyoruz. Bunun sonucunda vücudunuz mutluluk hissi yaratan madde olan serotonini daha az üretiyor."

ArboNed ve HumanCapitalCare yetkilileri, sonbaharda hüzün ve stresle mücadele etmek için mümkün olduğu kadar temiz havada ve aydınlık ortamda vakit geçirilmesini öneriyor.

Hollandalı kuruluşlar, açık hava yürüyüşü , egzersiz ve rutinin de bu çöküntüyü önlemde etkili olduğunun altını çiziyor.

Hastalık nedeniyle devamsızlığın artmasının işyeri üzerinde baskıya neden olduğunu söyleyen van Wijngaarden, psikolojik şikayetlerin önlenmesi için, şirketlere, insanların evden çalışmasına daha sık izin vermeleri önerisinde bulundu.