Demirci'de Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Tenis Turnuvası Başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde gerçekleştirilen Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Sonbahar Büyükler Tenis Turnuvası başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Akıncılar Tenis Kulübü organizasyonunda 4 kategoride düzenlenen turnuvaya, 16 ilden 50 sporcu katılıyor.

Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Demirci Kaymakamı Adem Kaya, açılışta yaptığı konuşmada Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle turnuva düzenlediklerini söyledi.

Cumhuriyetin 100. yılına şahitlik etmekten gurur duyduğunu dile getiren Kaya, Demirci'nin milli mücadele döneminde Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı müfrezesi ile düşmana karşı amansız mücadele verdiğini anımsattı.

Kaya, turnuvaya katılanlara başarılar diledi.

Mersin'den katılan sporcu Nil Derice ise "7 yıldır tenis oynuyorum. Organizasyon ve kortlar çok güzel. Cumhuriyetin 100. Yılı Sonbahar Tenis Turnuvası'nda hedefim şampiyon olmak. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle turnuvada yer almak mutluluk verici." diye konuştu.

Turnuva 17 Kasım Cuma günü tamamlanacak.