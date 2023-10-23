Çin'de Sonbahar Tahıl Üretimi Rekor Seviyeye Ulaşacak

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, sonbahar tahıl üretiminin bir önceki yıla göre artacağını ve rekor seviyeye ulaşacağını açıkladı. Sonbaharda tahıl ekilen bölgelerde güneş ışığı, ısı ve sulama dengesinin iyi olduğu belirtilirken, yıllık tahıl üretiminin dokuzuncu yılda üst üste 650 milyar kilogramın üzerinde olması bekleniyor.

KONUM: Beijing, Çin

1. Basın toplantısından çeşitli görüntüler

2. Çin'de tahıl hasadından çeşitli görüntüler

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, ülkenin sonbahar tahıl üretiminin bir önceki yıla göre artacağını kaydetti.

Bakanlıktan Pazartesi günü yapılan açıklamada, sonbaharda tahıl ekilen bölgelerin çoğunda güneş ışığı, ısı ve sulama dengesinin makul olduğu ve sonbaharda tahıl ekili toplam alanın genişlediği belirtildi.

Bakanlığa göre bu yıl rekor miktarda tahıl üretimi bekleniyor. Böylece yıllık tahıl üretimi üst üste dokuzuncu yılda da 650 milyar kilogramın üzerinde olacak.

"Çin bu yıl rekor miktarda tahıl üretimi bekliyor. Yıllık tahıl üretimi üst üste dokuzuncu yılda da 650 milyar kilogramı aşacak. Bu yıl sonbaharda tahıl ekili toplam alan genişledi. Doğal afetlerden etkilenen bölgeler hariç, sonbaharda tahıl ekilen bölgelerin çoğunda güneş ışığı, sıcaklık ve sulama dengesi iyi durumda. Sonbahar tahıl üretimi geçen yıla göre artış kaydedecek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)