Aydın'da kış hazırlıkları narların kaynatılmasıyla başladı

Aydın'da sonbahar mevsimine girilmesi ile birlikte kış hazırlıkları da başladı. Kırsal kesimlerde yaşayan pek çok kişi, geleneksel yöntemlerle şifa niyetine nar ekşisi yapıyor. Lezzetinin yanı sıra pek çok derde deva olarak da tüketilen nar ekşisinin kıymetinin her geçen gün arttığı belirtildi.

Aydın'da kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte kırsal kesimlerde nar ekşisi telaşı başladı. Hasat edilen ekşi narların suyu sıkıldıktan sonra kalaylı kazanlarda kaynatılarak yapılan nar ekşisi yiyene sağlık verirken üreticilerin de ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Meşakkatli bir işlem olmasına rağmen nar ekşisinin iyi paraya satıldığı belirtildi.

Ülkede üretilen ürünlerden çaydan başka her türlü sebze ve meyvenin yetiştiği Aydın'da bu yıl başta üzüm olmak üzere tüm sebze ve meyvelerde verimin çok düşük olduğunu belirten çiftçiler nar ekşisi üretimi için erken davrandılar. Normal şartlarda Kasım ayının ilk haftalarında başlayan nar ekşisi işlerine bu yıl 2 hafta erken başladı.

"Yeniler eskilerin değerini pandemiden sonra anlamaya başladı"

Anadolu topraklarında atalardan süre gelen her türlü gelenek ve göreneğin yanı sıra gençlerin eski sistem diye tabir ettiği beslenme modellerinin kıymetinin pandemiden sonra anlaşıldığını belirten Perihan Sevimoğlu, beslenmede doğallığın öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını söyledi. İnsanların doğallıktan vazgeçtikçe sağlığını kaybettiğini ve süslü püslü ambalajlar içinde tüketime sunulan fabrikasyon gıdaların tüketimine paralel olarak artan kanser vakalarından sonra eski usul beslenmenin kıymetinin yeniden anlaşıldığını belirten Perihan Sevimoğlu, "Bizler atalarımızdan gördüğümüz şekilde nar ekşimizi, pekmezimizi hazırlarız. Bu yıl meyveler kıt. Narımızı hemen hasat edip suyunu sıkarak nar ekşimizi hazırladık. Lezzetinin yanında her derde davadır. Pek çok kişi parası için yapıyor ama ben şifa için yapıyorum" dedi.

Ekşi nar yeniden kıymete bindi

Kısa süre öncesine kadar pek çok üreticinin ekonomik değeri olmadığı için tarlasından söktüğü ya da ürününü toplamadığı ekşi narlar özellikle pandemiden sonra yeniden kıymete bindi. Özellikle kışın grip ve enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudu koruduğu belirtilen nar ekşisi ağız ağrısının tedavisinde de ilaç niyetine kullanılıyor. - AYDIN