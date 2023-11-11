Sakarya Nehri'nin Sonbahar Renkleri

Bilecik'ten geçen Sakarya Nehri'nin çevresi sonbaharın gelişiyle yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarıyla adeta göz alıcı bir güzelliğe büründü. Nehir çevresi doğaseverler ve fotoğrafçılar için keyifli anlar sunuyor.

Bilecik'ten geçen Sakarya Nehri'nin çevresi sonbahar renklerine büründü.

İnhisar, Söğüt, Yenipazar ve Osmaneli ilçelerinden geçen Sakarya Nehri'nin çevresi, sonbaharın gelişiyle yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarıyla adeta göz alıcı güzelliğe sahip oldu.

Kuş bakışı görseliyle doğaseverlerin ve amatör fotoğrafçıların keyifli anlar yaşamasına neden olan nehrin çevresi, yürüyüş yapmak isteyen ziyaretçilere de keyifli anlar sunuyor.