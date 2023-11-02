Edremit ve çevresinde sonbahar yağışları başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesi ve civarında yaşanan sonbahar kuraklığı sonrasında beklenen yağışlar geldi. Yağışlar özellikle zeytin üreticilerini ve çiftçileri sevindirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi ve civarında yaşanan sonbahar kuraklığı sonrasında beklenen yağışlar geldi.

Sabah saatlerinden itibaren lodos etkisiyle Yunanistan ve Ege üzerinden gelen yağışlı hava bölgede etkili olmaya başladı. Son on yılın en kurak sonbahar aylarını yaşayan bölgede yağışlar özellikle zeytin üreticilerini ve çiftçileri sevindirdi. Balıkesir Valiliği yağışların şiddetlenmesi durumuna karşı ise vatandaşları gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı. - BALIKESİR