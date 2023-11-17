Cumhuriyetin 100. Yılı Büyükler Tenis Turnuvası sona erdi

Cumhuriyetin 100. yılında, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından organize edilen, Akıncılar Tenis Kulübünün ev sahipliği yaptığı 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Sonbahar Büyükler Tenis Turnuvası sona erdi.

Cumhuriyetin 100. yılında, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından organize edilen, Akıncılar Tenis Kulübünün ev sahipliği yaptığı 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Sonbahar Büyükler Tenis Turnuvası sona erdi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 16 ilden katılımın sağlandığı turnuvada, Tek Kadınlarda Miray Müge Kesal, Tek Erkeklerde Kaan Dönmez, Çift Kadınlarda Miray Müge Kesal, Çift Erkeklerde ise, Şampiyonlar Nebi Efe Serin ve Yağız Güzel oldu. Sporcuların kupalarını Demirci Kaymakamı Adem Kaya takdim etti. - MANİSA