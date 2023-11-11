Çin, Sonbahar Tahılı Alımlarını Artırıyor

Çin Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi, ülkenin önde gelen tahıl üretim bölgelerindeki şirketlerin sonbahar tahılı alımlarının 40 milyon tonun üzerine çıktığını duyurdu. Tahıl fiyatlarının nispeten sabit kaldığı belirtilirken, yerel yönetimlerin çiftçilere daha iyi hizmet sunması ve piyasa düzenini koruması gerektiği vurgulandı.

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi, sonbahar tahılı alımlarını artıran ülkenin önde gelen tahıl üretim bölgelerindeki şirketlerin şu ana kadar 40 milyon tonun üzerinde tahıl alımı yaptığını duyurdu.

İdareden Cuma günü yapılan açıklamada piyasadaki alım faaliyetlerinin canlı olduğu ve tahıl fiyatlarının nispeten sabit kaldığı belirtildi.

İdare, yerel yönetimlerin çiftçilere daha iyi hizmet sunmaya çalışması ve piyasa düzenini koruyup çiftçilerin hak ve çıkarlarını gözetmek için her türlü usulsüzlükle mücadelelerini artırması gerektiğini söyledi.

Açıklamada ayrıca çeltik, mısır ve soya fasulyesi gibi önde gelen sonbahar tahıllarının fiyatlarının yakından takip edilmesi ve kötü hava koşullarına karşı bölgeye özgü önlemlerin alınması çağrısı da yapıldı.