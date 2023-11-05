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Ardahan kent merkezi sonbahar renklerine büründü

Kent genelinde sonbahar mevsiminde çeşitli ağaç türleri farklı renkleri yansıtmaya başladı. Kentin simge noktalarından olan Kura Nehri ve Kale bölgesi, ziyaretçilerini farklı renk tonlarıyla karşılıyor. Vatandaşlardan Levent Bilgili, Ardahan'ın her mevsim ayrı güzellik sunduğunu, sonbaharın da kendine göre güzelliği olduğunu söyledi.