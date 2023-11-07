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Balıkesir'deki Ulus Dağı'nda Sonbahar Renkleri

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Ulus Dağı'nda sonbahar renkleri dronla görüntülendi. Yüksek rakımlı bölge, 33 çeşit endemik bitkiyi barındırıyor ve sonbaharın gelmesiyle sarı, yeşil ve kızıl renklere bürünen yapraklar ziyaretçilere güzel manzaralar sunuyor. Doğa fotoğrafçıları da bu güzellikleri fotoğraflayarak kaydediyor.