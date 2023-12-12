Üye Girişi
Haberler

ABD'de Grip Nedeniyle 1.600 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) son tahminlerine göre içinde bulunduğumuz sonbahar-kış mevsiminde ABD'de grip nedeniyle en az 2,6 milyon kişi hastalandı, 26.000 kişi hastaneye kaldırıldı ve 1.600 kişi hayatını kaybetti.

LOS ANGELES, 12 Aralık (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) son tahminlerine göre içinde bulunduğumuz sonbahar-kış mevsiminde ABD'de grip nedeniyle en az 2,6 milyon kişi hastalandı, 26.000 kişi hastaneye kaldırıldı ve 1.600 kişi hayatını kaybetti.

CDC'nin haftalık değerlendirmesine göre, mevsimsel influenza aktivitesi ülkenin birçok bölgesinde artmaya devam ederken, en yüksek aktivite ise ülkenin güneydoğu ve güney-orta kesimlerinde bildirildi.

Grip nedeniyle hastanelere başvuru sayısı haftalık bazda artışını sürdürdü.

CDC'ye göre, 2 Aralık'ta sona eren hafta içinde influenza bağlantılı 4 çocuk ölümü bildirilirken, 2023-2024 sezonunda toplam çocuk ölümü sayısı 12'ye ulaştı.

CDC, 6 aydan büyük herkesin yıllık grip aşısı olmasını tavsiye ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Aralık Ölüm Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title