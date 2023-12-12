ABD'de Grip Nedeniyle 1.600 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) son tahminlerine göre içinde bulunduğumuz sonbahar-kış mevsiminde ABD'de grip nedeniyle en az 2,6 milyon kişi hastalandı, 26.000 kişi hastaneye kaldırıldı ve 1.600 kişi hayatını kaybetti.

LOS ANGELES, 12 Aralık (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) son tahminlerine göre içinde bulunduğumuz sonbahar-kış mevsiminde ABD'de grip nedeniyle en az 2,6 milyon kişi hastalandı, 26.000 kişi hastaneye kaldırıldı ve 1.600 kişi hayatını kaybetti.

CDC'nin haftalık değerlendirmesine göre, mevsimsel influenza aktivitesi ülkenin birçok bölgesinde artmaya devam ederken, en yüksek aktivite ise ülkenin güneydoğu ve güney-orta kesimlerinde bildirildi.

Grip nedeniyle hastanelere başvuru sayısı haftalık bazda artışını sürdürdü.

CDC'ye göre, 2 Aralık'ta sona eren hafta içinde influenza bağlantılı 4 çocuk ölümü bildirilirken, 2023-2024 sezonunda toplam çocuk ölümü sayısı 12'ye ulaştı.

CDC, 6 aydan büyük herkesin yıllık grip aşısı olmasını tavsiye ediyor.