Erdoğan'ın Alman Bakan'a yönelik sözlerine tepki

16.10.2019 21:53

Erdoğan'ın Almanya Dışişleri Bakanı'na yönelik "Haddini bilmez adam" şeklindeki sözleri Almanya'da tepkiyle karşılandı. SPD'li Mützenich, bu sözlerin iki ülke arasındaki ilişkileri "zehirleyeceği" uyarısı yaptı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas hakkındaki sözleri Almanya'da tepkiyle karşılandı.



Erdoğan, dün Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Suriye'deki askeri harekatta kullanılabilecek silah ve teçhizatların satışına izin vermeyecekleri sözlerini eleştirmişti. Erdoğan, "Alman Dışişleri Bakanı çıkmış, haddini bilmez bir adam, 'Türkiye'ye silah satmayacağız' diyor. Aman yandık! Ben kaybetmem siz kaybedersiniz. Sen siyaseti de bilmiyorsun, siyaset acemisisin. Siyaseti bilsen böyle konuşmazsın. Sen satmadın da ne olacak yani, biz bittik mi?" demişti.



Mützenich'ten "ilişkileri zehirler" uyarısı



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki gösteren Sosyal Demokrat Parti (SPD) Grup Başkanı Rolf Mützenich, bunu "Çirkin hakaret" olarak nitelendirerek, kabul edilemez olduğunu söyledi.



Mützenich, yaptığı yazılı açıklamada "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a yönelik aşağılayıcı sözleri kesinlikle kabul edilemez" dedi. Mützenich, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sözler çok kötü bir şekilde sınırın aşılması ve kişisel olarak büyük bir gaftır. Müttefikler arasında eleştiri şarttır. Kişisel karalamaya varan çirkin hakaretler iki ülke arasındaki gergin ilişkileri zehirliyor."



Sosyal Demokrat Partili Bakan Maas'ın Türkiye'nin askeri harekatını eleştirdiğini hatırlatan Mützenich, Almanya'nın Türkiye'ye silah satışını durdurma kararını ve başka önlemleri değerlendirmesini desteklediklerini vurguladı.



Sol Parti'den tepki



Sol Parti de Erdoğan'ın Almanya Dışişleri Bakanı'na yönelik sözlerine tepki gösterdi. Sol Parti Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Alman hükümetinden Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin çağrılmasını talep etti. Bartsch, yaptığı yazılı açıklamada "Eğer Erdoğan hakaretlerini geri almazsa, Türk Büyükelçi'nin sınır dışı edilmesi" gerektiğini söyledi.



"Türkiye'nin Suriye'deki uluslararası hukuku ihlal eden işgali nedeniyle Heiko Maas'ın Türk Büyükelçiyi çoktan çağırması gerekirdi" diyen Sol Partili politikacı, Alman hükümetinden Türkiye'ye yönelik "Eksiksiz silah ambargosu ve diplomasinin bütün araçları ile siyasi baskı" uygulanmasını talep etti.



AFP,dpa/JD,HS



(c)



