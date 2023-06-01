Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, TOBB Ticaret Borsaları Konseyi Başkan Yardımcısı seçildi

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Konseyi Başkan Yardımcılığına seçildi.

113 Ticaret Borsası arasından 30 kişiyle teşekkül eden Konsey, 1 Haziran 2023 tarihinde başkan ve başkan yardımcılığı seçimlerini gerçekleştirdi. Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, TOBB Ticaret Borsaları Konseyi Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahraman, "Ticaret Borsaları'nın unvanındaki ticaret vurgusu bizlerin misyonunu tayin etmektedir. Ticari hayatı oluşturan ve yaşatan iş dünyasını, en büyük ve tek yasal çatı altında toplayan TOBB bünyesindeki Ticaret Borsaları Konseyi, üst akılı temsil etmektedir. TOBB başkanımız sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ekibinde görev almak bizler için onur vericidir. Bundan önce olduğu üzere bundan sonra da karar mercileriyle istişare halinde ve koordinasyon içinde çalışacak olan Ticaret Borsaları Konseyinin hayırlı işlere imza atması için çalışacağız" dedi. - ORDU