Üye Girişi
Haberler

Ordu'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da yapılan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan video konferansla katıldı. Toplantıda, 2024 ocak-mart döneminde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verildi ve kararlar alındı.

Ordu'da, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın video konferansla katıldığı toplantıda, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zeki Ardahanlıoğlu ile kurul üyeleri yer aldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kaymak, 2024 ocak-mart döneminde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Beceri temelli işe yönlendirmeyi daha çok tercih ettiklerini belirten Kaymak, birçok iş yerinde çalışanlar tarafından iş devamlılığının sağlanamadığını anlattı.

Kaymak, engelli ve eski hükümlülerin iş kurmalarına yönelik projeyi de anlatarak, son başvuru tarihinin 7 Haziran olduğunu ifade etti.

Kaymak, İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 16 program ve 128 katılımcının, Toplum Yararına Program kapsamında da 1 program ve 50 katılımcının denetlendiğini kaydetti.

Toplantı, yürütme kurulunca önerilen konularda kararlar alınmasının ardından tamamlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Vedat Işıkhan Ordu Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor'da Takım Değişikliği: Kırmızı Takım'dan Mavi Takıma Kim Geçti? Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıyor mu, GS borcu ne kadar 2024? 24-25 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 26 Nisan Cuma Hutbesi yayınlandı! 26 Nisan Cuma Hutbesi tam metni! 25-26 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Zaha neden yok? Adana Demirspor maçında Zaha neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Orlando Magic Cleveland Cavaliers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 26 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! LA Lakers Denver Nuggets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 26 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Aldatmak 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Kül Masalı 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Survivor kim kazandı? 25 Nisan Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title