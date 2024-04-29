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Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter

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İstanbul'da emekli maaşlarıyla ilgili yapılan bir sokak röportajında genç kadının, "Emekliye 10 bin lira yeter, emekli olmasaymış o zaman" sözleri gündem oldu. Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş'ın o anları paylaşarak yaptığı yorum dikkat çekti.

İstanbul'da bir sokak röportajında konuşan kadının, aylık 10 bin lira maaşın emekliler için yeterli olduğunu söylemesi tepkiye yol açtı. Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş ise o görüntülere ilişkin, "Bu kıza 10 bin liradan fazla vermeyin işe girerse" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2024'ü Emekliler Yılı olarak ilan ediyoruz. Emeklilere özel yeni hizmetleri devreye alacağız" sözleriyle bu yıl en düşük emekli maaşının 10 bin TL olduğunu duyurmuştu. Emekliler ise bu ücretin geçinmeye yeterli olmadığını savunarak 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde zam isteğinde bulundu ancak bu talepleri karşılık bulmadı. AK Parti'nin Türkiye'deki 2'nci parti konumuna gerileyerek pek çok kentte yönetimi kaybetmesi de "Emeklilerin tepkisi" olarak değerlendirildi.

"AK PARTİ'Yİ HER ZAMAN DESTEKLİYORUZ"

Emekli maaşları ile ilgili yapılan bir sokak röportajında ise ilginç anlar yaşandı. Muhabirin, "Sizce AK Parti'nin gidişatı nasıl?" sorusuna yanıt veren genç kız, "Bence güzel. AK Parti'yi her zaman destekliyoruz" diye cevap verdi.

"EMEKLİ OLMASAYMIŞ O ZAMAN"

Muhabirin, "AK Parti'nin eski gücünü kazanması için ne yapması lazım?" diye soran muhabire, "Bence biraz daha vatandaşın sözlerini dinlemesi gerekiyor" yanıtını veren genç, "Emekliye bakar mı?" sorusuna ise, "Bence fazlasıyla bakılıyor zaten. Emekli otursun bence biraz. Fazlasıyla zaten bakılıyor" dedi. Muhabir, sözler üzerine şaşırarak, "10 bin lira alan emekli nasıl kendine baksın" deyince, "Emekli olmasaymış o zaman. Emekli olunca tek kişisin, çocuğa bakmıyorsun" yanıtını aldı.

"10 BİN LİRADAN FAZLA MAAŞ VERMEYİN"

Sosyal medyada çok sayıda tepki alan videoya, ekonomi profesörü Özgür Demirtaş'ın yorumu dikkat çekti. Demirtaş, videoyu paylaşarak, "Bu kıza 10 bin liradan fazla vermeyin işe girerse" notunu düştü.

Emekliye 10 bin lira yeter diyen genç kadına, ekonomi profesörü Demirtaş'tan yanıt: Bu kıza 10 bin liradan fazla vermeyin

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Eymen Dursun - Ekonomi

Özgür Demirtaş İstanbul Ekonomi Sözler Zam Sosyal Medya 3.Sayfa Ekonomi Haberler

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Yorumlar (4)

sır balıkçı.17:

Emekli diyor ki Enflasyon % 128 ülkemizin ekonomi durumu buyken uzaya turistlik gezi için 55 milyon dolar verenlerden sor bunun cevabını kirası 10.000 tl maaşı 10.000 tl olan geçinmeye çalışan emekli bunun cevabını veremez güzel kızım bende bir babayım 67 yaşındayım bunun şakası olmaz bizler bir ömür verdik bize yaşamayı çok görenlerden sor bunun cevabını Z kuşağı güzel kızım.

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Güray Dilli :

Açlık ve yoksulluk sınırı nedir niye sorsaydınız , bu cevabı veremezdi

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Kartal:

baba parası yiyen kız dedi ki, bence yeterli

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FAUK R:

yeni nesilin bazıları çok cahil.. Allah ailelerine sabır versin

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