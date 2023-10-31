Kayseri İhracatı Eylül Ayında Artış Gösterdi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye'nin Eylül ayı ihracat-ithalat rakamlarını değerlendirdi. Yalçın, Kayseri'nin ihracatının Eylül ayında ufak da olsa artış gösterdiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkelerin Almanya, ABD, Irak, İtalya ve Birleşik Kırallık olduğu ifade edildi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı ihracat-ithalat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yalçın, "Kayseri olarak ihracatımız Eylül ayında ufak da olsa artış göstermiştir" dedi.

Türkiye'nin Eylül ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalarak 22 milyar 490 milyon dolar, ithalatın yüzde 14,6 azalarak 27 milyar 501 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Başkan Yalçın, "İhracat 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 187 milyar 204 milyon dolar, ithalat yüzde 1,2 artarak 274 milyar 432 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." diye konuştu.

Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülkelerin Almanya, ABD, Irak, İtalya ve Birleşik Kırallık olarak sıralandığını belirten Başkan Yalçın, ihracatta en çok paya sahip ilk 5 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payının yüzde 28,1 olduğunu kaydetti. Eylül ayında en fazla ithalatın yapıldığı ülkelerin Çin, Rusya Federasyonu, Almanya, ABD ve BAE olduğuna dikkati çeken Başkan Yalçın, ithalatta en çok paya sahip ilk 5 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payının ise yüzde 42,3'ünü bulduğuna değindi. Kayseri'nin Eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, "Kayseri'nin Eylül ayı ihracatı bir önceki aya göre ufak bir artış göstererek, 301 milyon 312 bin dolar olmuştur. Kayseri'nin ilk 9 aylık toplam ihracatı ise 2 milyar 675 milyon 444 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımızdaki en büyük payı mobilya, tekstil ve makine sektörleri almıştır. İthalatımız ise bir önceki aya göre artış göstermiş ve 148 milyon 927 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. İlk 9 aylık toplam ithalat rakamımız ise 1 milyar 251 milyon 537 bin dolar olmuştur." dedi.

Türkiye ihracatçısının yeni ihracat kapıları bulmasının çok büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, "Ülke olarak ihracatımızın yaklaşık yüzde 55'ini Avrupa Birliği, ABD ve Çin gibi büyük ekonomilere yapıyoruz. Ancak bunun yeterli görmüyor ve Afrika, Ortadoğu ve Asya-Pasifik gibi yeni pazarlarda daha kuvvetli olarak yer almamız gerektiğini düşünüyoruz. Yeni pazarlarda yer bulabilmek ve mevcut pazarlardaki yerimizi kuvvetlendirebilmek için artık ihracatımızın 4'te 3'lük kısmının orta ve yüksek teknolojili ürünlerden oluşması, Türkiye'nin katma değerli üretim yapma kabiliyetinin daha da artması gerekmektedir. Bu kabiliyetin artması için sanayicilerin yatırım teşvikleri ve krediye kolay ulaşma ve arsa tahsisi gibi destekleri hızlı şekilde beklediklerinin bilinmesini isteriz" diye konuştu. İhracat rakamlarının olumlu etkilerinin sadece ekonomik değil, sosyal ve siyasi olduğunu da vurgulayan Başkan Yalçın, "İhracat, istihdamı, geliri ve düzeyinin artmasındaki en önemli unsurlardan biridir. Dış pazarlarda güçlü olan bir Türkiye aynı zamanda dış politikasını da güçlü ve diri tutabilecektir" şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşması yolunda büyük bir gayretle çalışan tüm ihracatçıları kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ