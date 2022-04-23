İstanbul'da tanıştığı emlakçı hayatını değiştirdi! İşte iş adamı Şahin Erez'in hayvancılıktan vergi rekortmenliğine uzanan başarı hikayesi

İSTANBUL (Haberler.com) - Van'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir ailenin oğlu olan Şahin Erez, terörün vermiş olduğu baskıyla ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etmek zorunda kaldı. Van'daki birikimlerini toplayan aile ilk olarak Levent'te bir akaryakıt istasyonu alarak iş hayatına dahil oldu. Ailenin hayatı, yeni işlere atılmak için araştırma yaparken karşılarına çıkan emlakçı ile değişti.

"HAYATIMIZIN ANAHTARINI VERDİ"

Tarihi yarımadadaki bir oteli almalarını öneren emlakçı sayesinde turizme girdiklerini anlatan Erez, "Aslında o emlakçı bizi o kadar güzel yönlendirdi ki, hayatımızın anahtarını kendi elleriyle verdi. Bu sayede 1996 yılında turizm sektörüne girdik. 3-5 yıl sonra aynı emlakçıyla tekrar iletişime geçerek, İstanbul Laleli bölgesinde ilk AVM projesini gerçekleştirdik" dedi.

VERGİ REKORTMENİ OLDULAR

Laleli piyasasının önemli markalarından biri olduklarını ve Türkiye ekonomisine güzel bir katkı sunduklarına değinen Erez, "Maliye Bakanlığı'nın 2004 yılında bize gönderdiği teşekkür belgesinde, İstanbul vergilendirmesinde 77. olduk." ifadelerini kullandı.

"20 MİLYON DOLARLIK YATIRIMIN İÇİNDEYİZ"

Yine aynı emlakçının yönlendirmesiyle Ataköy'de bir bina satın alan ve lüks bir otele çeviren Enez, "12.5 milyon dolar sadece arazi için istedi bizden. Üstene binayı oluşturmak için ekstra paraya ihtiyacımız vardı. 1-1.5 milyon dolarla bugün 20 milyon dolarlık yatırımın içindeyiz. Binayı yapmak için kredi aldık. Hem krediyi ödeyip hem de oteli yapmak zorundaydık. Oteli yaparken 'En güzel malzemeyi kullanmalıyız' dedik. Bu otel özel bir otel. Çok büyük emeklerle yapılmış bir otel. Bugün burada keyifle oturmaktan gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

HAYVANCILIKTAN VERGİ REKORTMENLİĞİNE UZANAN BAŞARI HİKAYESİ

Başarı hikayesine dikkat çeken Enez, "Van'ın köyünde hayvancılıkla uğraşırken kalkıp İstanbul'a gelip akaryakıt istasyonu alıyorsunuz. Daha sonra bir otel bünyenize katıyorsunuz. AVM yapıyorsunuz. Laleli'de bulunan büyük ihracatçılardan 3-4 tanesinden biri oluyorsunuz. Vergi rekortmeni oluyorsunuz. Bunlar bugün bizim için çok büyük gurur kaynağı" dedi.