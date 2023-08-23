Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde KOSGEB yalın dönüşüm desteği ve model fabrika uygulamaları bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve diğer sanayiciler katıldı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde KOSGEB yalın dönüşüm desteği ve model fabrika uygulamaları bilgilendirme toplantısı yapıldı.

OSB konferans salonunda düzenlenen toplantı öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hülya Öztoprak Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Felat Gökdemir birer konuşma yaptı.

Daha sonra konuşmacılar, kendi alanlarında eğitici bilgileri, slayt gösteresi eşliğinde anlattı. Toplantıya çok sayıda sanayicinin katıldığı görüldü.

Toplantıya; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hülya Öztoprak Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Felat Gökdemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Demet Barlin, Gaziantep Model Fabrika Direktörü Begüm Erden, ANSA Ambalaj A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erin Dalgıç katıldı. - DİYARBAKIR