Bakan Nebati Mısır'a gidiyor - Haberler

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Bakan Nebati Mısır'a gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bakan Nebati Mısır'a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mısır'da düzenlenecek İslam Kalkınma Bankası 346. İcra Direktörleri ve Guvernörler Yıllık Toplantısı'na katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mısır'da düzenlenecek İslam Kalkınma Bankası 346. İcra Direktörleri ve Guvernörler Yıllık Toplantısı'na katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşavirliği'nden yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası 346. İcra Direktörleri ve Guvernörler Yıllık Toplantısı'na katılmak üzere Mısır'a gidecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İslam Kalkınma Bankası, Nureddin Nebati, Mısır, İcra, Ekonomi, Haberler

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