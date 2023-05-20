Mersin İdman Yurdu Kulübü, Bakan Nebati'yi protesto eden taraftarına tepki gösterdi: Bu davranışı kınıyoruz

Yeni Mersin İdman Yurdu, 2022-23 sezonunda TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon oldu. Taraftarlar, şampiyonluk maçına gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi protesto etti. Yeni Mersin İdman Yurdu Kulübü, "Bakanımıza karşı yapılan olumsuz davranışları kınıyoruz" açıklaması yaptı.

TFF 3. Lig'de 2022-23 sezonu, 34. hata karşılaşmalarının oynanmasıyla tamamlandı. 1. Grup'ta Yomraspor'la karşılaşan Yeni Mersin İdman Yurdu, rakibini 5-1 mağlup ederek şampiyon oldu ve TFF 2. Lig'e yükseldi.

BAKAN NEBATİ'YE TEPKİ

Mersin İdman Yurdu'nun, Yomraspor'u yenerek şampiyon olduğu karşılaşmanın ardından tribünleri selamlamak isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sahaya indi. Ancak tribünlerden protesto sesleri yükseldi. Taraftarlar, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz, Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" tezahüratı yaptı.

KULÜP, PROTESTOYU KINADI

Yaşananların ardından kulüpten, "Yeni Mersin İdman Yurdu Kulübü olarak bugüne kadar tüm siyasi görüşlere saygımızı ve mesafemizi koruyarak, şehrimizin takımının siyaset üstü olduğu bilinciyle hareket ettik. Bugünkü maçın ardından şampiyonluğumuzu gölgede bırakan, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati'ye karşı yapılan olumsuz davranışları kınıyoruz" açıklaması yapıldı.