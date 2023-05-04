Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ekonomi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen zirvede yaptığı konuşmada Türkiye Ekonomi Modeli hakkında açıklamalarda bulundu ve 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.