Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda İlk Test Uçuşu Yapıldı

Mersin'de altyapısı tamamlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda ilk test uçuşu gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, havalimanının haziran ayında açılacağını ve yıllık 12 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağını belirtti. Ayrıca havalimanının tarımsal üretimin ihracatında ve turizmde de önemli bir rol üstleneceği ifade edildi.