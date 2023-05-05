Bakan Nebati: Türkiye 100. yılında küresel bir güç olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin 100. yılında küresel bir güç olacağını söyledi. Ayrıca tarım ve hayvancılığı geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin, 100'üncü yılında küresel bir güç olacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar başkan seçeceğiz ve 100'üncü yılımızda, Allah'ın izniyle bize yan gözle bakıp, birilerine mektupla, telefonla talimat verenler, şimdi yabancı basında haber yaptıranlar yine yanılacaklar. Çünkü Türkiye, milletiyle beraber yürümeye devam edecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı ve AK Parti Mersin milletvekili adayı Nureddin Nebati, Mersin'in Mut ilçesini ziyaret etti. İnönü Caddesi'ndeki AK Parti İlçe Başkanlığı önünde açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, Mut'un tarımsal zenginliklerine dikkat çekerek Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle ilçedeki tarım ürünlerinin kargo yoluyla dünyanın birçok noktasına gönderebileceğini söyledi.

Türkiye'nin küresel bir güç olacağını ve büyümeye devam edeceğini dile getiren Bakan Nebati, "Biz 14 Mayıs'ta 'Yeter, söz de karar da milletindir' diyerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar başkan seçeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan seçeceğiz ve 100'üncü yılımızda, Allah'ın izniyle bize yan gözle bakıp, birilerine mektupla, telefonla talimat verenler, şimdi yabancı basında haber yaptıranlar yine yanılacaklar. Çünkü Türkiye, milletiyle beraber yürümeye devam edecek" diye konuştu.