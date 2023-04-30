Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na eleştiri

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yani Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı anlaşılıyor ki cumhurbaşkanı adaylığını unutmuş. Başka bir hayal var. Çünkü zihinde geçen her şey zaman zaman dile vurur. ve bu bir gaf değil. Dil sürçmesi değil. Ben 'Maliye Bakanıyken' diyor. Sayın Cumhurbaşkanı adayı, bir defa Sayın Cumhurbaşkanımızın sizin SSK'yla ilgili bir takıntısı var. Yani sizin Maliye Bakanı olma şansınız sıfır. O hayalleri kurmayın. Ama size yardımcı olacağım. Lütfen gelin Maliye Bakanlığımızda bir fotoğraf verin. İçinizde ukde kalmasın" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kayseri Sanayi Odası'nda sanayiciler ile istişare toplantısında bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Nebati, "Biz öyle bir milletiz ki yaralarımızın sarılması noktasında yine çok hızlı şekilde tek yürek olarak deprem ve sel bölgelerindeki kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Yanlarına koştuk. Depremede kardeşlerimizin yaralarını hızla sarmak için tüm kurumlarımızla birlikte canla, başla çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden yakınlarına nakdi yardım yapıyoruz. Deprem felaketi sonrasında afetzedelerin ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla ilk etapta bütçeden ayırdığımız yaklaşık 100 milyar liralık kaynağı kurumlarımıza kullandırıyoruz. DASK kapsamında yaklaşık 22 milyar lirayı aşan çok ciddi bir hasar ödemesinde bulunduk. İnşaat sürecinde de hızlı bir ilerleme kaydediyoruz. 11 bir ilimizde tam 113 bin konutun yapımına başladık. Deprem felaketinin ardından vatandaşlarımızı ve reel sektörümüzü destekleyici diğer tedbirleri de hızla hayata geçiyoruz" dedi.