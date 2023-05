Bakan Nebati OSB'de sanayicilerle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'in her geçen gün büyüyen bir kent olduğunu belirterek, "Yapacağımız yeni yatırımlar ile birlikte Mersin'i daha ileriye taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'in her geçen gün büyüyen bir kent olduğunu belirterek, "Yapacağımız yeni yatırımlar ile birlikte Mersin'i daha ileriye taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Bakan Nureddin Nebati, Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek sanayicilerle bir araya geldi. MTOSB sınırları içerisinde yer alan firmaları ziyaret eden Nebati, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde MTOSB Başkanı Sabri Tekli'den bilgi aldı. Sanayicilerin sorunlarını da dinleyerek çözüm önerilerini sunan Bakan Nebati, ülkenin kalkınması noktasında sanayicilerin büyük bir değere sahip olduğunun altını çizdi.

Mersin'in her geçen gün büyüdüğünü belirten Bakan Nebati, "Mersin önemli ölçüde büyüyen bir kentimiz. Firmalar ara eleman bulamamaktan şikayet ediyor. Kentimizin işsizlik oranı yüzde 7 görünüyor fakat firmalar eleman bulmakta güçlük çekiyor. Demek ki işsizlik oranı çok düşük. Mersin her geçen gün sanayi, turizm, tarım ve lojistik sektörlerinde yükseliş gösteriyor. Yapacağımız yeni yatırımlar ile birlikte Mersin'i daha ileriye taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

MTOSB'nin yaptığı faaliyetler ve projeleri ile ilgili Bakan Nebati'ye bilgiler veren MTOSB Başkanı Sabri Tekli ise "Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgemiz sanayicisiyle, yatırımlarıyla, projeleriyle adından söz ettirmeyi başaran, gücüne güç katan bir bölge konumundadır. Eğiten ve üreten mottomuzdan ödün vermeden yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz bugüne kadar bin 383 öğrenciyi mezun ettik. Mezun olan öğrencilerimiz şu anda çeşitli fabrikalarımızda aranan eleman olarak görev yapıyorlar. Mevcutta ise 811 öğrencimiz eğitimlerine devam ediyor. Kreş projemiz için ise ihalemizi yaptık. Bölgemizde çalışan personellerimizin 36 aylıktan büyük çocuklarını kreşimize alarak eğitimlerine başlayacağız. Eğitim bizim için olmazsa olmazlarımız arasındadır. Her bir öğrencimiz bizim için çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

Sanayicilerle birlikte yılda 1 kez yurtdışı fuarlara katılım sağlayarak teknoloji ve yeniliğin takipçisi olduklarını kaydeden Tekli, "Bu fuarlardan elde edilen bilgileri de fabrikalarımızda uygulayarak verimliliğimizi üst seviyelere çıkartıyoruz. İSO 1. ve ikinci 500'de önemli firmalarımız var. Sanayicilerimiz son dönemlerde büyük bir ivme yakalamış durumda. Gerek üretim alanında gerekse de Ar-Ge alanlarında atağa kalkmış durumdalar. Hepsi ile ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Mersin iş dünyası ve sanayicilerimiz sorumlulukların her zaman bilincinde olmuştur. Vergi sıralamasında şuanda 5. sıradayız. Devletimize ve milletimize sağladığımız katkı da ayrıca bizleri mutlu ediyor. Sanayicilerimizin üretimlerini ve kapasitelerini artırmaları için, onların yoluna ışık tutabilmek için bizler de yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Yeni açılan otoban bağlantı yolumuzun ikinci etap çalışmaları için önemli ölçüde desteğe ihtiyacımız var. Şuanda tek isteğimiz otoban bağlantı yolunun ikinci etabının da tamamlanarak sanayicilerimizin daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Öte yandan Bakan Nebati'nin, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile gerçekleştirdiği buluşmalarda, otomobil oldukça büyük ilgi görüyor. - MERSİN