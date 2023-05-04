BAKAN NEBATİ: 300 MİLYAR DOLAR DEĞİL 300 DOLAR BULAMAZ

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen zirvede, 'Şimdi, '300 milyar dolar buldum' dedi. Bulacağıma dönüştü. 'Getirdim' dedi. Getireceğime dönüştü. Bu söylemle, Bırak 300 milyar dolar 300 dolar bulamazsın" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Turkuvaz Medya'nın düzenlediği İstanbul Finans Merkezi Zirvesi'ne katıldı. Bakan Nebati, Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleştirilen organizasyonda konuşma gerçekleştirdi.

IMF İLE İLİŞKİNİ GELİŞTİRECEK MİSİN?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Üreticimiz, tüketicimiz, sanayicimiz, iş dünyamız çok açık bir şekilde faiz artırımına karşı ama onların hayatları Ortodoks politikaları üzerine, faiz artırımı üzerine kurulu. Kendilerine dışarıdan empoze ettirilen reçetelerle hareket etme gibi bir dürtüleri var. O zaman net ol, öyle iki tane resim karşılaştırmasıyla ekonomi yönetilmez. Net olacaksın. Bak biz diyoruz ki Türkiye Ekonomi Modeli, bizim modelimiz. Sahip çıkıyoruz ve bunu devam ettireceğiz. Üretim, yatırım, istihdam, ihracat hedefimizle de cari açığı da azaltacağız. Elbette ki, şu anda dış ticaret açığı ve cari açıkla karşı karşıya kaldığımızı biz de biliyoruz ama bunlarla da mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz diyoruz. Sen ne diyorsun' Faiz artıracak mısın, artırmayacak mısın, yöntemin ne olacak. Şimdi, '300 milyar dolar buldum' dedi. Bulacağıma dönüştü. 'Getirdim' dedi. Getireceğime dönüştü. Bunu, önümüzdeki beş yılda sağlayacağız demeye geldi. Ben size söyleyeyim. Sen bu söylemle, Bırak 300 milyar dolar 300 dolar bulamazsın ya. Böyle ne uluslararası finans, ne yerel finans, finansla ilgilenenler ne de sokaktaki vatandaş günlük söylemlerinizle size destek vermeyeceğini hala anlamadınız. Kapalı kapılar ardında ve size ulaştırılan reçetelerle siz bir şeyleri söylemeye gayret ediyorsanız, sizi dinleyecek, düşünecek, anlayacak kimse olmaz bu ülkede. Tekraren soruyorum. Beni karşılaştırdığın fotoğrafı, karşısındaki ekonomiye teslim etmeyi düşündüğün kişinin faizi arttırıp arttırmayacağını soruyorum ya. Hakkımız yok mu? Çık bunu söyle. İki, IMF ile pazarlık yaptın mı, Yapıyor musun ve IMF ile ilişkini geliştirecek misin? Şimdi, Türkiye'nin en temel problemlerinden biri eğer sen sıcak para bulmak diyorsan bunu nasıl bulacağını en temel problemlerinden bir tanesi faiz ve enflasyon ve bununla en önemli enstrümanın da para politikalarını sıkılaştırmak faiz arttırmak olduğunu düşünüyorsan bunu çıkıp ifade etmek zorundasın. Öyle kem kümle olmaz. Sağa sola dönerek olmaz. 15 dakika boyunca televizyon programında dönüştürerek olmaz. Çıkıp ifade edeceksin" dedi.

16 BİN DOLARLIK KİŞİ BAŞI GELİR DÜZEYİNE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ

Bakan Nebati, 'Önümüzdeki 5 yıllık dönemde; şimdi bir de 5 yılı alıyoruz inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla, Allah'ın izniyle. Saha, bangır bangır Recep Tayyip Erdoğan diyor. Cumhur İttifakı diyor. Onun için biraz daha gayret göstererek böyle onları rahatsız edecek oranlarla inşallah bu işi sağlayacağız. Öyle gözüküyor, saha çok çok iyi. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde yıllık ortalama biz OVP'de 5 öngörmüştük, 5 buçuk diyoruz. Çünkü, deprem her ne kadar bize özellikle ilk çeyrekte ciddi bir şekilde zarar vermiş olsa da önümüzdeki süreçte özellikle de gayrimenkul piyasasındaki bir tarafta kentsel dönüşüm, bir tarafta deprem bölgesindeki hızlı yapılaşma bize bir katma değer sağlayacak ve büyümemizi ikinci yarıdan itibaren olumlu etkileyecek. Dolayısıyla sanayi ve üretimde de inşallah, işlerimiz iyi. Yüzde 5.5 büyüme kaydederek 1.5 trilyon dolar milli gelir büyüklüğüne ve 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaşmayı hedefliyoruz. Toplam istihdamımızı ise her geçen gün arttırarak 38 milyon kişiye ulaştıracağız inşallah. İhracatımızı en az 400 milyar dolara, turizm gelirimizi 100 milyar dolara, ki çok iyi bir şekilde gidiyor, bu senede ilk çeyrekte rekor kırdık. Sağlayacağız, hedefimize ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşması sonrasında, Bakan Nebati'ye sahnede plaket takdim edildi.