Bakan Nebati: Çiftçilerin su kullanım hizmet bedeli önceki yıl seviyelerine inecek

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Su kullanım hizmet bedeline yapılacak yüzde 50 indirimle 2023 yılındaki su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine, altına inecektir" dedi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik attıkları adımlara bir yenisini daha eklediklerini belirterek, "Çiftçilerimizden gelen yoğun talep üzerine tarımsal sulamadaki enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla 2023 tarımsal sulama tarifesinin tarımsal destek bütçesinden yüzde 50 oranında desteklenmesine ilişkin CBK Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Böylece, 2023 yılında 2022 yılına göre yaklaşık yüzde 80 oranında artış yapılan su kullanım hizmet bedeline yapılacak yüzde 50 indirimle 2023 yılındaki su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine, altına inecektir. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" denildi.