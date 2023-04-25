Ali Mahir Başarır'dan Nureddin Nebati'ye: "Nebati'yi Bakan Yapacağız Ama Arkasına Bakan. Seçimden Sonra Ankara'ya Gidecek"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mezitli Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında; “Mersin olarak bir söz verelim mi? Nebati’yi bakan yapacağız ama arkasına bakan. Seçimden sonra Ankara’ya gidecek. 14 Mayıs saat 17:00’de sandık kapanacak ve bir kişi kazanacak. Ben biliyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Biz bu seçimle barışı, huzuru, kardeşliği getirmek istiyoruz. Bizi suçlayabilirler, cami avlusunda siyaset yapıp bizlere hakaret edebilirler. Biz asla onlar gibi olmayacağız” diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mezitli Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında; "Mersin olarak bir söz verelim mi? Nebati'yi bakan yapacağız ama arkasına bakan. Seçimden sonra Ankara'ya gidecek. 14 Mayıs saat 17: 00'de sandık kapanacak ve bir kişi kazanacak. Ben biliyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Biz bu seçimde barışı, huzuru, kardeşliği getirmek istiyoruz. Bizi suçlayabilirler, cami avlusunda siyaset yapıp bizlere hakaret edebilirler. Biz asla onlar gibi olmayacağız" diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'in ilçesi Mezitli'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Başarır, burada şunları söyledi:

"KILAVUZU KARGA OLANIN SONU PEK İYİ OLMUYOR, UYMA ONLARA"

"Nişantaşı'ndan Mersin'e birini yolluyorsun, ismi Levent Uysal ama pek uysal değil. Daha önceki arkadaşları bu memlekette, bu ülkede yanlış şeyler yaptı, iftiralar attı, bu toplumu bölmeye çalıştı. Ne oldu? Yolcu… O yüzden ben ona şunu söyleyeyim; kılavuzu karga olanın sonu pek iyi olmuyor, uyma onlara. Bu kentin büyükşehir belediye başkanı gelir gelmez metroyu getirdi. Peki kim onaylamadı? Nebati. Utanmıyor musun bu memleketin sorunlarından bahsederken, trafik sorunundan bahsederken? Mersin'in bundan sonraki trafiğinin sorumlusu Nebati'dir. Bir de soğanın cücüğüyle ilgilenin diyor. Doğru, bir soğan cücüğünü buraya yollamış. Ona da Mersin olarak bir söz verelim mi? Nebati'yi bakan yapacağız ama arkasına bakan. Seçimden sonra Ankara'ya gidecek.

"NUREDDİN NEBATİ, BİZİM SEÇİM KAMPANYAMIZIN NEŞESİ"

14 Mayıs saat 17: 00'de sandık kapanacak ve bir kişi kazanacak. Ben biliyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Biz bu seçimle barışı, huzuru, kardeşliği getirmek istiyoruz. Bizi suçlayabilirler, cami avlusunda siyaset yapıp bizlere hakaret edebilirler. Biz asla onlar gibi olmayacağız ama Cumhurbaşkanı'na ve Devlet Bahçeli'ye birkaç şey söylemek isterim. Buraya bazı adaylarını yolluyorsunuz ama navigasyonla yolluyorsunuz. Mesela Nebati, bizim seçim kampanyamızın neşesi. Erdemli Koyuncu Mahallesi'ne gidiyor sürekli koyundan bahsediyor. Biliyorsunuz oranın limonu meşhur ama orada koyun yetiştirildiğini düşünüyor. İyi ki Çay Çilek Mahallesi'ne gitmiyor orada da çay toplamaya kalkar.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYLARI BU TOPRAĞIN ÇOCUKLARI"

Millet İttifakı'nın adayları bu toprağın çocukları, bu köylerin çocukları, Mersin'in çocukları. Millet İttifakı'nın adayları ne Nişantaşı'ndan ne de Ankara'dan geliyor. Bayraklara, arabalara bakın; kendi yakıtımızı kendimiz koyuyoruz, kendi arabalarımıza biniyoruz ama devletin makam arabalarıyla burada gelip siyaset yapanlar utansın, onlara hakkımızı helal etmiyoruz."