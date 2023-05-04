AK PARTİ'NİN DÜZENLEDİĞİ KONSERDE YANGIN ÇIKTI; BAKAN NEBATİ ALANDAN UZAKLAŞTIRILDI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde AK Parti teşkilatının düzenlediği, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katıldığı Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde AK Parti teşkilatının düzenlediği, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katıldığı Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı. Yangın sonrası Bakan Nebati ve şarkıcı Kurtoğlu, alandan çıkarıldı.

AK Parti teşkilatı tarafından Tarsus'ta düzenlenen Cengiz Kurtoğlu konserinde teknik malzemelerin bulunduğu TIR'da yangın çıktı. Sahneye kadar ulaşan duman nedeniyle, konsere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, korumalar eşliğinde makam aracına alınıp, olay yerinen uzaklaştırıldı. Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu da yükselen duman nedeniyle sahneden indi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, konsere gelen vatandaşlar ise dağıldı. (DHA)