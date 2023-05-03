Mersin-KKTC arasında sefer yapacak ADA-74 gemisi seferlerine başladı

Mersin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında haftada 3 gün düzenli sefer yapacak olan ADA-74 gemisi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı törenle seferlerine başladı. Geminin seferlerine başlamasıyla ilgili konuşmalar yapıldı ve enflasyonla mücadelede atılan adımların neticeleri de değerlendirildi.

MERSİN ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında haftada 3 gün düzenli sefer yapacak olan ADA-74 gemisi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı törenle seferlerine başladı.

Mersin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında haftada 3 gün düzenli sefer yapacak olan ADA-74 gemisinin seferlerine başladığı tören, Mersin Limanı'nda yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Fuat Gedik, KKTC Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve kent protokolü katıldı.