Bakan Nebati: 2028 yılında 90 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, turizm faaliyetlerinin sürmesine katkı sağlayacak çalışmaları destekleyerek, 2028 yılında 90 milyon turist ile 100 milyar dolar gelir hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca Bakan Nebati, Türkiye'nin ekonomik başarıları ve gelecek hedefleri hakkında da konuştu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 12 ay boyunca turizm faaliyetlerinin sürmesine katkı sağlayacak çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Böylece 2028 yılında 90 milyon turist ile 100 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de bir otelde düzenlenen İş Dünyasıyla Buluşma Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Nebati, AK Parti hükümetleri döneminde bütçe açığı sorununa son verdiklerini söyledi. Bakan Nebati, Türkiye'nin, 2022 yılında yüzde 5,6 ile dünyada en hızlı büyüme performansı sergileyen ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Makine teçhizat yatırımları 13 çeyrektir büyümeye devam ederken, üretim kapasitemiz artışını sürdürmektedir. Ekonomik aktivitedeki iyileşmeye iş gücü piyasası da eşlik etmiştir. İstihdam, salgının en şiddetli dönemine kıyasla yaklaşık 6,5 milyon kişi artarak 2023 yılı şubat ayı itibarıyla toplam 31,5 milyon kişiye ulaşmıştır. Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sorunları da avantaja çevirmeyi başaran ülkemiz, ihracatını 255 milyar doların üzerine yükseltirken, küresel ihracattaki payımız da artmıştır. Diğer birçok ülke, turizmde halen salgın kaynaklı yaralarını sarma aşamasındayken, biz 2022 yılında 51,4 milyon ziyaretçi ve 46,3 milyar dolar turizm geliri ile rekor kırdık. Üstelik tüm bu başarılar, küresel ekonominin oldukça zorlu bir süreçten geçtiği bir dönemde elde edilmiştir" dedi.