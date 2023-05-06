TÜİOSB'de yatırımcılara arsa tahsis belgeleri verildi

Mersin- Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımcılara arsa tahsis belgeleri, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile TÜİ Osb Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta'nın katıldığı törenle verildi.

Milletvekilleri, belediye başkanları, muhtarlar ve bölge halkının da katıldığı törende konuşan Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, üreten, alın teri döken, gayret gösteren herkesin ve her kesimin her daim yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Osb'lerin, sanayinin bütüncül bir yaklaşımla kurgulanması ve geliştirilmesi bakımından büyük önem arz ettiğini vurgulayan Bakan Nebati, "Bir üretim üssü olan Osb'lerde giderek artan üretim faaliyetleri, ülkemizin büyümesine, ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sunuyor. Bizler, hükümetlerimiz döneminde artan yatırım ve üretim iştahına karşılık yeni Osb'lerin kurulmasını hep destekledik. Bu desteğimizi ilerleyen dönemde de kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Osb'lerin kurulması için kredi desteği verirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bizler de OSB altyapılarının tamamlanması için çeşitli vergisel teşvikler sunuyoruz. OSB'lerin altyapı yatırımları ile arsa teslimlerinde KDV muafiyeti sağlıyor, bölge dahilindeki tüm binaları emlak vergisinden muaf tutuyor, arsaların tahsisine ilişkin sözleşmelerden damga vergisi almıyoruz" dedi.

"OSB'si olmayan ilimiz kalmadı"

Sağlanan tüm bu teşvikler ve iyileşen yatırım ortamı sayesinde 2002 yılında 192 olan OSB sayısının bugün 391'e çıktığını kaydeden Bakan Nebati, "Bugün Türkiye'de üniversitesi olmayan ilimiz kalmadığı gibi OSB'si olmayan ilimiz de kalmamıştır. OSB'lerde her gün 2,5 milyona yakın insanımız alın terini döküyor, ülkemizin kalkınmasına katkı yapıyor. Öte yandan, sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi bakımından da OSB'lerdeki meslek okullarımız önemli bir görev ifa ediyor. Bugün OSB'ler bünyesinde 90 adet meslek lisesi ve 20 adet meslek yüksekokulu faaliyet gösteriyor. OSB'ler içindeki bu okullar, altın bilezik sahibi, üretken ve gayretli gençler yetiştiriyor. İlerleyen dönemde mesleki eğitime daha da önem verecek, meslek liselerinin, mesleki eğitim merkezlerinin sayısını artıracağız. Ayrıca OSB'de çalışan kadınlarımızın, çocuklarının eğitim ve gelişimine destek olmak amacıyla OSB'ler bünyesinde bugün faaliyet gösteren 31 adet kreşin sayısını da ilerleyen dönemde hızla artıracağız" diye konuştu.

"Mersin sanayisine dinamizm katacaktır"

Konuşmasının devamında törene katılan iş insanlarına seslenen Bakan Nebati, şöyle devam etti; "Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Çukurova Bölgesinde hayata geçirilen ilk ihtisas organize sanayi bölgesi olması bakımından katma değerli tarımsal üretim için hayati bir rol üstlenmiş durumdadır. 2018 yılında, 117 hektar alan üzerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla kurulan OSB'miz, kümelenme yaklaşımıyla Mersin sanayisine dinamizm katacaktır. 2019 yılında başlayan OSB altyapı çalışmalarının tamamlanarak üretimin başlamasıyla, ülkemize kayda değer katkılar sunacaktır. Çevreye saygılı, yeşil enerji kullanan, temiz üretimi amaçlayan OSB'miz, inanıyorum ki her geçen gün tam bir ihracat üssü halini alacaktır. Yeşil dönüşüm sürecinde, başta Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB'miz olmak üzere tüm OSB'lerimizin, sanayimizin lokomotif gücü olacağına yürekten inanıyorum. Sanayicilerin lisanssız şekilde yaptıkları GES ve RES yatırımlarında, 4. bölge teşviklerinden yararlanmalarını sağladık. Ayrıca, 'Yeşil OSB Projesi' ile OSB'lerin dönüşümünü sağlıyoruz. Karbonsuz ekonomiye geçiş sürecinde, ülkemiz için çeşitli zorlukların yanı sıra çok önemli fırsatlar da yer alıyor. İşte Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB'miz de tüm bu fırsatların değerlendirilmesi, hem sizlerin hem de ülkemiz için çok önemli bir adımdır, ortak kazanımlarımızdan biridir. Tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye, işte bizlerin bu ortak gayretlerinin eseri olacaktır."

"İnşaatlar için hazırız"

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ise konuşmasında, sıfırdan başlayan zorlu bir mücadelenin sonucunda, tarımsal üretimin başkenti olan Çukurova Bölgesinin ilk ihtisas organize sanayi bölgesi olan TÜİOSB'nin, birçok ilki bünyesinde barındırdığını söyledi. Yatırımcıların tamamının ihracatçılardan oluştuğu bilgisini veren Gül Akyürek Balta, "Alt yapısı uçtan uca dijital planlanmış ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Kriterlerinin tamamına uygun projesiyle Türkiye'nin ilk İhracatçı, Dijital ve Yeşil Organize Sanayi Bölgesi olarak hayata geçiyor. 2018 yılında tüzel kişiliğine kavuşan OSB'mizin 4 yıllık süreçte, tüm temel alt yapı projeleri Dünya Bankası tarafından onaylanmış ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından birkaç hafta içinde ihalelere çıkılmak üzere tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. Arsa tahsisleriyle birlikte bugün fabrika inşaatlarına başlamaya hazırız. Bugüne kadar birçok ilki gerçekleştirdiğimiz bölgemizde, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Dijital Tarım, Tarladan Çatala Dijital Değer Zinciri, Ortak Lojistik Merkezi, Girişimci Ekosistemi, Tarım ve Gıda Teknolojileri Test Merkezi, Dijital Tarım ve Gıda Endüstrisi Eğitim Kompleksi, Güneş Enerji Santrali gibi önemli projelerimiz planlanmış durumda. Bu projelerimiz ile hedefimiz; yatırımcılarımızın küresel rekabetçilik güçlerini artırmak, sürdürülebilir ve karlı büyümelerini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

TÜİOSB'nin konumlandığı alan çevresinde bulunan köylerde yaşayan yöre halkı ile de başından beri birlikte yürüdüklerini belirten Akyürek Balta, "Bu anlamda bize olan güvenleri ve destekleri için yöre halkına da çok teşekkür ediyoruz. Katma değeri yüksek üretimlerimizle, bölgede sağlayacağımız alt yapı ve istihdam ile biz de daima onların yanında olacağız" diye konuştu.

"10 bin kişiye istihdam sağlanacak"

Arazi tesviye ve istinat duvar çalışmalarının tamamladığı bölgede, bugün yatırımcılara arsa tahsis belgelerinin verildiğini kaydeden Gül Akyürek Balta, "Sonraki önemli adımımız, temel alt yapı yatırımlarını tamamlayarak, 2023 yılı sonuna kadar fabrika inşaatlarımızın tamamlanması ve en kısa sürede üretime geçerek, bölgemizde sayısı 10 bin kişiye ulaşacak olan istihdamın başlaması. Tüm bunlardan sonra artık hedefimiz, yatırımlarımızı büyütmek, nitelikli, katma değeri yüksek ürün ihracatını artırmak ve ülke ekonomimize katkıda bulunmak. Bugün neticelenen müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum; 300 hektarlık bir alan üzerinde, 500 milyon dolarlık yatırımı planladığımız bölgemizde, ilave alan talebimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından onaylanmış bulunuyor. Bu bizim için daha fazla üretim, daha fazla ihracat, daha fazla istihdam ve ülke ekonomisine çok daha fazla katma değer kazandırmak demek" şeklinde konuştu.

Yatırımcılara eşsiz fırsatlar

Tamamı ihracatçılardan oluşan ilk dijital ve yeşil organize sanayi bölgesi olan TÜİOSB olarak, yatırımcılara eşsiz fırsatlar sunarken, bölge ve ülkenin kalkınmasına da doğrudan çok önemli katkılarda bulunmaya devam edeceklerini vurgulayan Gül Akyürek Balta, şöyle devam etti; "Endüstri 4.0 felsefesine uygun ve 'AB Yeşil Mutabakatı'nın tüm kriterlerini kapsayan böyle bir bölgeyi kurmaktan ve bu aşamaya gelmekten son derece mutlu ve gururluyuz. Hedefimiz olan; 100 fabrika ile üretime geçtiğimizde ve 10 bin kişiye istihdam sağladığımızda, öncelikli hedefimize ulaşmış olarak gurumuz katlanacaktır. Bölgemizdeki her gelişme elbette bize inanan ve güvenen tüm yatırımcılarımızın desteği, ekibimizin emeği ve çabası ile olmuştur. Ancak yola çıktığımız ilk günden beri, henüz proje aşamasındayken bizlere desteklerini esirgemeyen kıymetli milletvekili ve bakanlarımız ile katkı veren herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından yatırımcılara arsa tahsis belgeleri verildi. - MERSİN