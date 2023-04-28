Bakan Nebati: Enflasyonu öngördüğümüz şekilde düşürmeye başladık

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı aldığımız tedbirlerle ve küresel normalleşmenin de katkısıyla enflasyonu öngördüğümüz şekilde düşürmeye başladık. Tedrici olarak tek haneli seviyelere kalıcı bir şekilde inmesini sağlayacağız. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandığında görülüyor ki; 50'lerin oldukça altına inmiş olacağız" dedi.

Bakan Nebati, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 'Tek dünya, ortak gelecek' temasıyla düzenlenen 'Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Burada açılış konuşması yapan Nebati, "Bir yandan küreselleşmenin derinleşen etkilerini hissederken; diğer yandan da salgınla başlayıp Rusya-Ukrayna savaşıyla zirve yapan gıda, enerji ve tedarik krizlerinin sebep olduğu sorunları maalesef birlikte tecrübe ettik, ediyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu koşullar altında, küresel düzeyde iş birliği, barışın tesisini son derece önemsiyor, her zaman çözümün bir parçası olmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, buna en güzel örneklerden biridir. Bugün, küresel adaletsizliklerin karşısında, 'Dünya 5'ten büyüktür' yaklaşımını çok net bir şekilde ortaya koyabilen, doğru zamanda doğru adımları atabilen güçlü bir liderliğe sahibiz. Bugün, yaşanan bölgesel ve küresel tüm krizleri fırsata çevirebilen, her alanda stratejik manevra kabiliyeti yüksek bir devlet aklına sahibiz. Bizler, kendi dinamiklerimizle uyumlu şekilde kendi politikalarımızı uyguluyor, kurumsal ve geleneksel yapılarımızı dikkate alarak ilerlerken; milletimizin refahı için gereken tüm adımları atmaktan asla geri durmuyoruz" dedi.

Karadeniz gazı ile de Türkiye'nin gücüne güç kattığını anlatan Nebati, "Yerli ve tamamen milli imkanlarla keşfettiğimiz Karadeniz doğal gazını sisteme bağlayarak, gücümüze güç katan dev yatırımlarımıza bir yenisini daha ekledik. Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin güneş enerjisi ile sağlanması için Güneş Enerji Santralleri ve Sulama Kanalları Projesi'ni hayata geçirdik. Dönüşümün en önemli unsurlarından biri olan yeşil yatırımlar için finansman konusunda başta bankalara rehber oluşturması amacıyla sürdürülebilir finansman çerçeve dokümanını, yeşil borçlanma aracı ve yeşil kira sertifikası rehberini yayınladık. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak yakın zamanda ilk yeşil tahvil ihracımızı da gerçekleştirerek sürdürülebilirlik kapsamında önemli bir adım attık. Önümüzdeki dönemde bankacılık, katılım finans, sermaye piyasaları ve fintek alanlarında hayata geçireceğimiz reform ve politika adımlarıyla finansal sektörün bir bütün içinde sağlıklı biçimde gelişmesini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.