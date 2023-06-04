Bakanlığı devreden Nebati, Mehmet Şimşek'e bakarak "Ohh" çekti! O anlar kamerada

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek görevi bugün düzenlenen törenle Nureddin Nebati'den teslim aldı. Devir teslim törenine damga vuran olay ise Nebati'nin basın toplantısının sonunda Şimşek'in yüzüne bakarak "Ohh" çekmesi oldu. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam saatlerinde Çankaya Köşkü'nde düzenlenen basın toplantısıyla yeni Kabine'nin üyelerini tek tek kamuoyuyla paylaştı.

MEHMET ŞİMŞEK'İN EKONOMİ YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan uzun zamandır ekonominin başına geçirmek için çaba sarf ettiği Mehmet Şimşek'i Hazine ve Maliye Bakanı olarak atadı. Bugün gerçekleşen devir teslim töreniyle görevi eski Bakan Nureddin Nebati'den devralan Mehmet Şimşek basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"FİNANSAL İSTİKRARI ÖNLEYECEĞİZ"

Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi her alanda öngörülebilirliğin arttırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Finansal istikrarı önleyeceğiz. Mali disiplin ve fiyat istikrarı için çalışacağız. Vakit kaybetmeden orta vadeli finansal çalışmalarımıza başlayacağız. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneye düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal reformlar hayatidir" dedi.

NEBATİ'DEN VEDA KONUŞMASI

Görevi Şimşek'e devreden Nebati ise konuşmasının sonunda "Yüreği Türkiye Yüzyılı sevdasıyla çarpan bir kardeşiniz olarak görev aldığım makamlarda yer almama nasip eden Rabbime hamdediyorum. Sizleri muhabbetle selametle selamlıyorum. Bu kutlu davada büyük bir gayret sarf edecek olan bakanıma hayırlı sağlıklı uzun ömürler ve güzel kararlar vermesi nasip olsund diyorum" cümlelerini sarf etti.

KAMERALARIN KARŞISINDA RESMEN "OHH" ÇEKTİ

Mehmet Şimşek ile Nebati arasındaki devir teslim törenine damga vuran olay ise toplantının sonuna doğru yaşandı. Bakan Nebati kameraların önünde yeni Bakan Şimşek'e dönerek "Ohh" çekerken, Şimşek'in verdiği tepki de kameralara anbean yansıdı.