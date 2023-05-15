Bakan Nebati de yeni dönemde vekil! İşte aday olduğu ilde AK Parti'nin aldığı oy oranı

Bakanlar Kurulu'nun 16 üyesi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili seçildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Mersin'den TBMM'ye girerken; CHP'nin birinci parti çıktığı kentte AK Parti yüzde 24.92 oy oranına ulaşabildi.

AK Parti'nin 15'i büyükşehir olmak üzere 16 seçim bölgesinde birinci sıra adayı gösterilen kabine üyeleri, 28. yasama döneminde TBMM'de olacak.

MERSİN'DE CHP ÖNDE

Mersin'den milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Meclis'e giren isimlerden biri oldu. Türkiye genelinde AK Parti yüzde 35.58 ile birinci parti çıkarken; Mersin'de ise oyların büyük çoğunluğunu CHP aldı. Kentte CHP'ye yüzde 30.88 oy giderken, AK Parti ise yüzde 24.92'de kaldı.

Kabine'den Meclis'e giren diğer isimler ise şöyle: