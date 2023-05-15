Bakan Nebati de yeni dönemde vekil! İşte aday olduğu ilde AK Parti'nin aldığı oy oranı
Ekonomi Haberleri
Bakanlar Kurulu'nun 16 üyesi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili seçildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Mersin'den TBMM'ye girerken; CHP'nin birinci parti çıktığı kentte AK Parti yüzde 24.92 oy oranına ulaşabildi.
AK Parti'nin 15'i büyükşehir olmak üzere 16 seçim bölgesinde birinci sıra adayı gösterilen kabine üyeleri, 28. yasama döneminde TBMM'de olacak.
MERSİN'DE CHP ÖNDE
Mersin'den milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Meclis'e giren isimlerden biri oldu. Türkiye genelinde AK Parti yüzde 35.58 ile birinci parti çıkarken; Mersin'de ise oyların büyük çoğunluğunu CHP aldı. Kentte CHP'ye yüzde 30.88 oy giderken, AK Parti ise yüzde 24.92'de kaldı.
Kabine'den Meclis'e giren diğer isimler ise şöyle:
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge,
- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa,
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye,
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge,
- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge,
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya,
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir,
- Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge,
- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin,
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge,
- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu,
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri,
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge,
- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş,
- Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun,
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon milletvekili oldu.