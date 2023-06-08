Ukrayna, Kahovka hidroelektrik santrali barajının yıkılmasından etkilenen bölgelere içme suyu sağlamak için 41 milyon dolar tahsis etti

Ukrayna Devlet Restorasyon ve Altyapı Geliştirme Kurumu, Kahovka hidroelektrik santrali barajının yıkılmasından etkilenen bölgelere içme suyu sağlamak üzere 41 milyon ABD doları tahsis ettiğini duyurdu.

KİEV, 8 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Restorasyon ve Altyapı Geliştirme Kurumu, Ukrayna hükümetinin Kahovka hidroelektrik santrali barajının yıkılmasından etkilenen bölgelere içme suyu sağlamak üzere 41 milyon ABD doları tahsis ettiğini duyurdu.

Kurum Çarşamba günü yaptığı açıklamada su sıkıntısıyla karşı karşıya kalan kent ve köylere su temininin eski hale getirilmesi için Ukrayna'nın güneyinde bir ana su boru hattı inşa edeceğini belirtti.

Açıklamada 87 kilometre uzunluğundaki boru hattının günlük yaklaşık 300.000 metreküp su pompalama kapasitesine sahip üç bölümden oluşacağı kaydedildi.

Kurum, Kahovka hidroelektrik santralinde yaşanan olay yüzünden Ukrayna'nın iç kesimindeki Dnipropetrovsk bölgesinin bazı bölümleri ve Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya, Mikolayiv ve Herson bölgelerinde su sıkıntısı yaşanacağını dile getirdi.

Santral barajının yıkılması, Kahovka rezervuarındaki su seviyesinin düşmesine ve çevre bölgelerin büyük oranda su altında kalmasına yol açmıştı.

Ukrayna'nın devlete ait nükleer enerji operatörü Energoatom, barajın yıkılmasıyla Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santralinin olumsuz etkilenebileceğini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna, hidroelektrik santraline yönelik saldırı konusunda birbirini suçluyor.