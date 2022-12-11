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Çin'in Güneybatısındaki Baihetan Hidroelektrik Santrali'ne Bir Bakış

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Dünyanın en büyük ikinci hidroelektrik santrali olan Çin'in güneybatısındaki Baihetan Hidroelektrik Santrali, Yangtze Nehri'nin yukarı kesimini oluşturan Jinsha Nehri üzerinde kurulu.

Dünyanın en büyük ikinci hidroelektrik santrali olan Çin'in güneybatısındaki Baihetan Hidroelektrik Santrali, Yangtze Nehri'nin yukarı kesimini oluşturan Jinsha Nehri üzerinde kurulu.

Santral, elektriği Çin'in kaynak açısından zengin batı bölgelerinden ülkenin doğusundaki enerjiye aç bölgelere ileterek, ülkenin temiz enerji kullanımında büyük ilerleme sağlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Hidroelektrik Santrali Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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